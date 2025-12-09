В России существенно подешевеют операции по увеличению груди

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 31 0

Отечественные производители предложили новые силиконовые импланты, сравнимые с имплантами из США и Европы.

Грудной российский имплант

Фото: www.globallookpress.com/Lino Mirgeler

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пластический хирург Мантурова: в РФ создали новый силиконовой грудной имплант

В России разработали новый силиконовый грудной имплант. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова.

Она отметила, что отечественная разработка была зарегистрирована в ноябре. Планируется, что этот имплант будет производить кластер в Нижнем Новгороде.

«Планируется создание новых отечественных силиконовых материалов медицинского класса чистоты со сроком имплантации более 30 дней, а также производство из них имплантатов молочной железы с дальнейшей перспективой расширения видов силикон-наполненных медицинских имплантатов», — заявила Мантурова.

Она также уточнила, что этот имплант соответствует всем современным медицинским требованиям. И качество этой разработки не уступает аналогам из США, Франции, Германии и Бразилии. Однако стоить российский продукт будет дешевле.

Разработка данного импланта является продолжением курса на импортозамещение медицинских материалов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие уникальные компоненты для косметики производят в России. В 2025 году стартовал нацпроект «Новые материалы и химия», который поможет вывести РФ в лидеры этой промышленности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.27
1.18 89.71
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:12
Число пострадавших при атаке дронов ВСУ в Чебоксарах увеличилось до 14 человек
12:10
«Чтобы лошадь меньше потела»: 83-летний Лещенко рассказал о планах на 2026 год
12:05
Как россияне будут работать 30 декабря 2025 года
11:55
В Москве задержали восемь человек за продажу контрафактных лекарств на 200 млн
11:48
Защита осужденного по делу о мошенничестве с квартирой Долиной обжаловала приговор
11:46
В России существенно подешевеют операции по увеличению груди

Сейчас читают

Силы ПВО РФ за ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над регионами России
ПЗРК «Верба» на защите неба. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео