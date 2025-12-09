В России существенно подешевеют операции по увеличению груди

Пластический хирург Мантурова: в РФ создали новый силиконовой грудной имплант

В России разработали новый силиконовый грудной имплант. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова.

Она отметила, что отечественная разработка была зарегистрирована в ноябре. Планируется, что этот имплант будет производить кластер в Нижнем Новгороде.

«Планируется создание новых отечественных силиконовых материалов медицинского класса чистоты со сроком имплантации более 30 дней, а также производство из них имплантатов молочной железы с дальнейшей перспективой расширения видов силикон-наполненных медицинских имплантатов», — заявила Мантурова.

Она также уточнила, что этот имплант соответствует всем современным медицинским требованиям. И качество этой разработки не уступает аналогам из США, Франции, Германии и Бразилии. Однако стоить российский продукт будет дешевле.

Разработка данного импланта является продолжением курса на импортозамещение медицинских материалов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие уникальные компоненты для косметики производят в России. В 2025 году стартовал нацпроект «Новые материалы и химия», который поможет вывести РФ в лидеры этой промышленности.

