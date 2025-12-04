Косметика будущего уже здесь: какие уникальные компоненты производят в России

Может ли бытовая химия быть натуральной? Что общего у косметики будущего и грибной фермы? И для чего улиткам СПА-процедуры? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Косметика будущего

Способен ли крем для лица заменить визит к косметологу? А шампунь сделать волосы как после салона? Секрет кроется в уникальных компонентах, которые теперь производят в России.

В этом году стартовал нацпроект «Новые материалы и химия», который должен вывести Россию в лидеры химической промышленности.

Мы отправились на уникальное производство, которое находится высоко в горах Кавказа. Здесь, на собственных плантациях, выращивают более 35 видов растений.

«У нас фитохимическая лаборатория, она очень хорошо технически оснащена, у нас есть и лиофилизация, у нас есть ультразвуковая диспергация», — сообщает начальник экстракционного цеха Артем Майер.

Как «грибы бессмертия» выращивают в России

А самое интересное происходит в экспериментальном цехе. В специальных парниках с климат-контролем выращивают ценные виды грибов: от легендарного рейши, который в Китае называли «грибом бессмертия», до ежовика и шиитаке.

Ученые тщательно изучают, на каких субстратах и при какой влажности грибы вырабатывают максимальное количество полезных веществ для будущей косметики.

«Культура получается здесь, если посмотреть, внутри плавает очень много медузок, как их называют. Это как раз мицелий гриба в жидком виде. Дальше мы его развиваем в специальных биореакторах, банках, в которых устанавливается порт для инокуляции, чтобы можно было шприцом набрать или наоборот инокулировать. И порт для дыхания гриба», — объясняет Майер.

Настоящим прорывом стала улиточная ферма, где выращивают особый вид моллюсков — Helix Aspersa Maxima. Их слизь, или муцин, содержит уникальный комплекс природных белков и гиалуроновой кислоты.

«В лаборатории мы собираем улиточку, после чего она помещается в специальное оборудование. Там стоят форсунки, которые делают эффект дождя, тем самым расслабляя улитку, и она дает нам муцин», — рассказывает работник фермы Роман Гордов.

Так наука превращает дары природы в высокотехнологичные формулы.

«Мы вытаскиваем все вещества из растений с помощью определенных растворителей», — поясняет сооснователь бренда «Краснополянская косметика» Дмитрий Серов.

По нацпроекту «Новые материалы и химия» уже разработаны 23 химические цепочки для выпуска 700 критически важных продуктов. А к 2030 году в России появится более 130 высокотехнологичных производств.