Победа России и технологические вызовы: предсказания Нострадамуса на 2026 год

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Поклонники астролога приписывают ему пророчества глобальных событий — от трагедий XX века до пандемии СOVID.

Что предсказал Нострадамус на 2026 год

Фото: www.globallookpress.com

Daily Mail: Нострадамус предсказал победу России в 2026 году

В предсказаниях Нострадамуса на следующий год его последователи увидели намеки на крупные войны, столкновение Востока и Запада и даже «пчелиный рой», который может символизировать восхождение мировых лидеров. Об этом сообщает Daily Mail.

Трактовки основаны на 26 четверостишиях из его сборника «Пророчества», опубликованного в 1555 году. Тексты французского астролога написаны смесью латинских и старофранцузских выражений и трудно поддаются анализу. Несмотря на это, поклонники Нострадамуса приписывают ему предсказания глобальных событий — от трагедий XX века до пандемии COVID.

Особое внимание уделяют отрывку I:26, где говорится: «Поднимется великий рой пчел… ночью устроят засаду». Исследователи подчеркивают, что речь идет не о насекомых, а о символе власти. В рамках некоторых интерпретаций этот образ связывают с возможными политическими победами известных фигур, включая президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. Сторонники подобных трактовок считают, что строки могут намекать на победу России над киевским режимом и другие крупные геополитические сделки.

Еще одно четверостишие с числом 26 упоминает швейцарский регион Тичино, который «будет переполнен кровью». Комментаторы предполагают, что речь может идти о возобновлении конфликта в Европе, хотя сам текст не называет конкретных сторон.

Среди других мрачных прогнозов фигурирует строка о «семи месяцах великой войны», где говорится, что «король не потерпит поражения». Ее интерпретируют как возможное столкновение лидеров, которые не готовы отступать. В этом контексте обсуждают и украинского президента Владимира Зеленского, и Дональда Трампа, которого в некоторых западных дискуссиях называют «королем Дональдом».

Отдельный стих, где упоминается, что «Марс будет править среди звезд», сторонники астролога связывают с новым витком мировой напряженности. Марс традиционно символизирует войну, а строки о «трех пожарах на востоке» трактуют как намек на кризисы в Азии или новые технологические вызовы — например, развитие искусственного интеллекта, где лидируют Китай и Япония.

Однако финал, который относят к 2026 году, звучит значительно более оптимистично.

«Тени падут, но человек света восстанет. И звезды направят тех, кто смотрит внутрь себя», — говорится в строках Нострадамуса.

Поклонники считают это возможным предсказанием периода возрождения или появления нового политического лидера после череды кризисов.

