«С приездом, мамуля»: Агата Муцениеце вернулась домой из роддома

Агата Муцениеце вернулась домой из роддома

Актриса Агата Муцениеце вернулась домой из роддома. Об этом сообщила сама актриса на своей странице в социальной сети.

Знаменитость опубликовала снимок с шариком, на котором красовалась надпись: «С приездом, любимая мамуля!».

Такой сюрприз, судя по всему, на выписку из роддома, ждал Агату в родных стенах.

Фото: Instagram*/@agataagata

«Когда старшая дочь заказала тебе шарики», — подписала снимок знаменитость.

Ни актриса, ни ее муж, заслуженный артист РФ, аккордеонист Петр Дранга не делали официальных заявлений о пополнении в их семье. Но СМИ сообщили о том, что 1 декабря Муцениеце родила дочь.

Артистка уже воспитывает двух детей: сына Тимофея и дочь Мию. Старшие наследники знаменитости появились на свет в браке с актером Павлом Прилучным. Звездная пара развелась в 2020 году. В августе 2025-го Муцениеце вышла замуж во второй раз.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Агата Муцениеце рассказала о лишнем весе после родов и пошутила о его «плюсах». Актриса пожаловалась на набранные за время беременности лишние восемь килограммов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.