Агата Муцениеце рассказала о лишнем весе после родов и пошутила о его «плюсах»

Агата Муцениеце рассказала о плюсах лишнего веса после родов

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что после третьих родов ей нужно похудеть на восемь килограммов, чтобы вернуться к прежней форме. Об этом она сообщила в личном блоге.

«Плюсы, конечно, помимо лишних восьми кг, имеются очевидные», — написала она, намекая на увеличившуюся после родов грудь.

Муцениеце рассекретила беременность в июне этого года. В августе она вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. После этого актриса взяла фамилию супруга.

Почти сразу пара объявила пол будущего ребенка, поделившись снимками и видео с гендер-пати, на которой присутствовали друзья, близкие и старшие дети актрисы — Тимофей и Мия от первого брака с актером Павлом Прилучным.

Роды прошли 1 декабря в роддоме Лапино. При этом актриса некоторое время продолжала публиковать заранее подготовленные беременные кадры, не спешив выкладывать свежие фото с новорожденной дочерью.

