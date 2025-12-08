Агата Муцениеце рассказала о лишнем весе после родов и пошутила о его «плюсах»

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

В начале декабря актриса в третий раз стала мамой.

Что известно о третьем ребенке Агаты Муцениеце

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Агата Муцениеце рассказала о плюсах лишнего веса после родов

Актриса Агата Муцениеце рассказала, что после третьих родов ей нужно похудеть на восемь килограммов, чтобы вернуться к прежней форме. Об этом она сообщила в личном блоге.

«Плюсы, конечно, помимо лишних восьми кг, имеются очевидные», — написала она, намекая на увеличившуюся после родов грудь.

Муцениеце рассекретила беременность в июне этого года. В августе она вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. После этого актриса взяла фамилию супруга.

Почти сразу пара объявила пол будущего ребенка, поделившись снимками и видео с гендер-пати, на которой присутствовали друзья, близкие и старшие дети актрисы — Тимофей и Мия от первого брака с актером Павлом Прилучным.

Роды прошли 1 декабря в роддоме Лапино. При этом актриса некоторое время продолжала публиковать заранее подготовленные беременные кадры, не спешив выкладывать свежие фото с новорожденной дочерью.

