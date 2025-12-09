Незаконная пристройка грозит обрушением дома в центре Москвы

Суд в Москве готовится поставить в точку в громкой истории о незаконной пристройке, которая угрожает элитной многоэтажке в центре столицы. Специалисты нашли многочисленные нарушения. Впрочем, инициаторы уверяют, что проект одобрили жильцы. Вот только многие из них говорят, что ни о каком голосовании даже не слышали и подписи не ставили.

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков изучил документы.

В Замоскворецком суде — коллективный иск от 50 собственников столичного ЖК. Они требуют снести незаконную пристройку, которая давит на фундамент и угрожает целостности дома.

«У истцов есть козырь. Это предыдущее решение Мещанского суда. Разрешение на реконструкцию, которое собственнице пристройки выдала Мосжилинспекция, фактически признано недействительным», — рассказал корреспондент.

Пристройка, которая появилась здесь против воли жильцов и как, установил суд, в обход закону, принадлежит собственнице квартиры на первом этаже — Надежде Домокуровой. Она пошла на расширение за счет других собственников: пристройка затронула фасад, а это общедомовое имущество. Строить такое можно только с письменного согласия всех. Но по словам собственников, его подделали.

«Жильцы утверждают что согласие сфабриковано. Порядка 60 или даже 70 человек подписали заявление», — сообщил адвокат Олег Суханов.

В протоколе общего собрания «за» пристройку якобы 167 собственников. Вот только кто эти люди, если большинство опрошенных нами ни о каком голосовании вообще не слышали.

«Там не моя подпись, это просто заглавная буква Ф», — сказала Юлия Фаустова, жительница многоэтажки.

О результатах собрания жильцы узнали совершенно случайно из общедомового чата. Напротив их фамилий в отсканированном протоколе стоят чужие автографы.

«Я тогда увидела, что за меня подписался предыдущий собственник квартиры, который на момент подписания уже как два месяца собственником не являлся», — рассказала Юлия Октябрева, жительница многоэтажки.

По словам жильцов, подделаны более 70 подписей. Причем многие из них не просто непохожи — не имеют ничего общего с оригиналом.

«Это не моя подпись, я ее не ставила, они даже не потрудились как-то расписаться. Есть подозрение, что УК помогла этой ситуации», — поделилась Ольга Коксенкова, жительница многоэтажки.

Домом на Садовнической набережной управляет компания «Стейт- Сервис». Ее генеральный директор Сергей Юдин утверждает, что и сам якобы впервые видит эти по сути фальшивые документы.

«Собрание прошло, нам собственник не принес эти документы», — сообщил Сергей Юдин, генеральный директор ООО «Стейт-Сервис».

Даже если это так — ответственности с УК это не снимает. Управляющая компания была обязана запросить у собственника документы и перепроверить их подлинность.

«УК должна следить за тем, что происходит в ее доме, она должна реагировать. Возможно, тут налицо какое-то халатное отношение», — подчеркнула Светлана Разворотнева, заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Предыдущая управляющая компания Сергея Юдина «Стейт –ЛТД» уже была замешана в похожем скандале в ЖК «Литератор». Там, как и на Садовнической, собственнику выдали разрешение на пристройку — жильцов никто не спросил.

«Отвечаю на вопрос — собрание не проводилось, никто никогда не созывал», — отметил Александр Анишин, адвокат, представитель собственника.

И это стало одним из аргументов для суда, который в итоге постановил снести пристройку в ЖК «Литератор». В доме на Садовнической мнение жильцов, судя по всему, тоже никого не интересовало. Они заявили о подлоге. Инициатором этого скандального собрания по документам значится построившая навес Домокурова. Но комментировать подозрения в подделке документов она не хочет. Молчит и ее адвокат.

«Здесь я вижу признаки именно состава преступления подделка документов. Раз решение собрания недействительное, то все выполняемые работы по реконструкции будут носить незаконный характер», — рассказала Сусана Киракосян, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ.

Как в будущем незаконная пристройка отразится на доме, неизвестно. Вес кровли превышает 30 тонн, это отражено в документах Мещанского суда. В проекте дома такой дополнительной нагрузки не было.

«В нашей истории уже были обрушение пролетов подъездов — обрушение зданий трещины в перекрытиях, которые ставили под угрозу здоровью людей из-за неправильно проведенной перепланировки и реконструкции», — рассказал Константин Крохин, председатель правления Союза жилищных организаций Москвы.

После того, как Мещанский суд аннулировал выданное на пристройку разрешение Мосжилинспекции, у собственников ЖК осталось по сути два вопроса: когда ее снесут и кто ответит за подделку документов, которые и стали отравной точкой для незаконного расширения.