«Здороваться буду»: певица Слава рассказала о своем отношении к Долиной

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 55 0

Скандал с квартирой народной артистки РФ усложнил жизнь ее младшей коллеге.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Слава призналась в неприязни к Ларисе Долиной

Певице Славе (настоящее имя — Анастасия Сланевская) неприятна народная артистка России Лариса Долина. В этом знаменитость призналась корреспонденту 5-tv.ru на новогоднем концерте «Наш Новый год» в Государственном Кремлевском Дворце.

«Здороваться буду, но мне неприятна эта женщина», — заявила Слава.

Ранее в своих социальных сетях исполнительница уже жаловалась на то, что из-за скандала с квартирой Долиной у нее не получалось продать собственную жилплощадь.

И, судя по всему, сделать это до сих пор не удалось, так как помещения все еще выставлены на продажу.

«Я продаю квартиры, пожалуйста, покупайте. Я никого не обманываю, я адекватная. У меня есть все документы. Я работаю только по юридической ноте закона», — заверила знаменитость.

Летом прошлого года Лариса Долина стала жертвой мошенников. Они под видом сотрудников правоохранительных органов заставили артистку продать квартиру, а деньги перевести якобы на безопасный счет.

В итоге певица потеряла и жилплощадь, и финансы. Из-за этого она подала в суд на покупательницу квартиры Полину Лурье, которая оформила встречный иск. Второй кассационный суд отклонил жалобу Лурье и оставил право собственности за артисткой.

Данный прецедент породил целую волну мошеннических действий на рынке недвижимости, проблемам реализации на рынке жилья и общественному осуждению Долиной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что народный артист Филипп Киркоров поддержал Ларису Долину.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
77.27
1.18 89.71
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:17
«Настоящее зло»: женщина убила мать после обучения «магии» и три года скрывала тело
17:59
Интернет-магазин продавал таблетки для потенции с опасной смесью действующих веществ
17:48
«Здороваться буду»: певица Слава рассказала о своем отношении к Долиной
17:36
Владелицу китайского ресторана арестовали за кражу рыбных отходов для блюд
17:29
Все члены экипажа самолета Ан-22 погибли в результате крушения
17:20
Путин объявил о работе над вторым пакетом мер против телефонных мошенников

Сейчас читают

Как протекает менструация в космосе: что известно НАСА и какие решения ищут ученые
«Новогодний секс»: Подольская и Пресняков раскрыли планы на праздничную ночь
Ищут две недели: в Москве при загадочных обстоятельствах пропала модель Анжелика Тартанова
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео