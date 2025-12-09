«Здороваться буду»: певица Слава рассказала о своем отношении к Долиной

Певица Слава призналась в неприязни к Ларисе Долиной

Певице Славе (настоящее имя — Анастасия Сланевская) неприятна народная артистка России Лариса Долина. В этом знаменитость призналась корреспонденту 5-tv.ru на новогоднем концерте «Наш Новый год» в Государственном Кремлевском Дворце.

«Здороваться буду, но мне неприятна эта женщина», — заявила Слава.

Ранее в своих социальных сетях исполнительница уже жаловалась на то, что из-за скандала с квартирой Долиной у нее не получалось продать собственную жилплощадь.

И, судя по всему, сделать это до сих пор не удалось, так как помещения все еще выставлены на продажу.

«Я продаю квартиры, пожалуйста, покупайте. Я никого не обманываю, я адекватная. У меня есть все документы. Я работаю только по юридической ноте закона», — заверила знаменитость.

Летом прошлого года Лариса Долина стала жертвой мошенников. Они под видом сотрудников правоохранительных органов заставили артистку продать квартиру, а деньги перевести якобы на безопасный счет.

В итоге певица потеряла и жилплощадь, и финансы. Из-за этого она подала в суд на покупательницу квартиры Полину Лурье, которая оформила встречный иск. Второй кассационный суд отклонил жалобу Лурье и оставил право собственности за артисткой.

Данный прецедент породил целую волну мошеннических действий на рынке недвижимости, проблемам реализации на рынке жилья и общественному осуждению Долиной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что народный артист Филипп Киркоров поддержал Ларису Долину.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.