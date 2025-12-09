«Как птица феникс»: Филипп Киркоров поддержал Ларису Долину

Дарья Бруданова
Артисты познакомились больше 30 лет назад.

Филипп Киркоров поддержал Ларису Долину в ее скандале с квартирой

Народный артист России Филипп Киркоров призвал общественность и журналистов не осуждать его коллегу — певицу Ларису Долину. Об этом артист заявил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Наш Новый год» в Государственном Кремлевском Дворце.

«Любимое наслаждение и забава в народе — топтать звезду. Так же, как они восхищаются всегда звездой, с таким же удовольствием они начинают ее втаптывать в грязь», — сказал Киркоров, которого в этот вечер сопровождала певица MARGO.

Король российской эстрады подчеркнул, что каждый в этой жизни может ошибиться. Иногда, как уточнил артист, случаются вещи, независящие от нас. Однако самое главное — вовремя собраться и преодолеть кризис.

«Я уверен, что Лариса Александровна (Долина. — Прим. ред.) справиться с этой тяжелой ситуацией. Я был в таких ситуациях не раз. Но каждый раз я появлялся, как птица феникс и шел еще дальше», — добавил музыкант.

Филипп Киркоров пожелал своей коллеге терпения, добра и счастья. Он не сомневается: такая легендарная певица, как Лариса Долина, справиться со всем.

Ранее 5-tv.ru писал, что Долина заявила в суде, что Полина Лурье не проявила должной осмотрительности.

