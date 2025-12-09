Мечтала о дочке: автор курса по родовой системе утопила новорожденного сына

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Малышу было всего 16 дней.

Блогер в Санкт-Петербурге убила собственного сына

Фото: Telegram/Питерский Следком/gsuskrf_spb

Автор курса по родовой системе утопила новорожденного сына в Петербурге

Блогер и автор курса по родовой системе Анастасия Скворцова убила собственного сына. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ по городу Санкт-Петербургу в Telegram-канале.

«Расследованием установлено, что днем 8 декабря 2025 года женщина в квартире по улице Ушинского в Санкт-Петербурге поместила своего новорожденного сына в таз, наполненный водой, и удерживала, перекрыв доступ к кислороду. В результате действий фигурантки мальчик скончался», — проинформировало ведомство.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Ребенку было всего 16 дней.

Скворцова сама позвонила в полицию и призналась в содеянном. Женщина задержана, ей предъявлено обвинение.

До появления малыша на свет в своих социальных сетях блогер писала, что всегда мечтала о дочке. Однако, когда стал известен пол ребенка, поняла, что «готова вырастить мужчину».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что королева красоты убила 18-месячного сына бойфренда.

