Ревность к ребенку: королева красоты убила 18-месячного сына бойфренда

Диана Кулманакова
Она убила его на территории университета.

В США королева красоты убила 18-месячного сына бойфренда

Фото: 5-tv.ru

People: королева красоты убила 18-месячного сына бойфренда

В американском штате Джорджия бывшая королева красоты убила 18-месячного сына своего бойфренда. Мотивом преступления стало сильное желание женщины завести собственного ребенка от своего партнера и неприязнь к его сыну. Об этом сообщает People.

Прокуроры представили доказательства, что женщина отправляла сообщения своей соседке по комнате, в которых говорила, что хочет ударить ребенка. Согласно обвинительному заключению, предполагаемое жестокое обращение привело к серьезным повреждениям печени и мозга мальчика.

Малыш был найден без признаков жизни на территории Юго-Западного государственного университета Джорджии, где, предположительно, его забили до смерти. Студентка учебного учреждения рассказала, что слышала, как ребенок долго плакал, а затем внезапно замолчал.

Женщина, которая ранее носила титул «Мисс Доналсонвилл», была лишена этого звания после ареста. В настоящее время она не признала себя виновной. Ей предъявлены обвинения в умышленном убийстве, жестоком обращении с детьми, убийстве и нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах. Судебное разбирательство продолжается.

