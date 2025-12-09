Путин объявил о работе над вторым пакетом мер против телефонных мошенников

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

В ближайших планах — третий.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонными мошенниками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Первый пакет мер по защите граждан в цифровой среде уже принят. Разработан и проходит обсуждение и согласование второй пакет, а в ближайших планах третий», — уточнил он.

Также Президент России, открывая заседание СПЧ, поблагодарил правозащитников за неравнодушие и системный подход. Он отметил, что правозащитники в России справляются со всеми поставленными задачами, а за цифрами национальных целей всегда нужно видеть человека и улучшение его жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что президент РФ Владимир Путин пообщался с героями России и их семьями после торжественной церемонии награждения. Кадры опубликовали в официальном Telegram-канале Кремля. 

В России 9 декабря отмечают День героев Отечества. В рамках этого события в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась торжественная церемония вручения наград.

