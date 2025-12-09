Путин объявил о работе над вторым пакетом мер против телефонных мошенников

Обсуждается второй пакет мер борьбы с телефонными мошенниками. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Первый пакет мер по защите граждан в цифровой среде уже принят. Разработан и проходит обсуждение и согласование второй пакет, а в ближайших планах третий», — уточнил он.

Также Президент России, открывая заседание СПЧ, поблагодарил правозащитников за неравнодушие и системный подход. Он отметил, что правозащитники в России справляются со всеми поставленными задачами, а за цифрами национальных целей всегда нужно видеть человека и улучшение его жизни.

