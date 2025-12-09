Все населенные пункты, разрушенные в ходе боевых действий на территориях, перешедших под контроль российских войск, будут восстановлены. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Глава государства подчеркнул приоритет помощи местным жителям и восстановления жилого фонда.

«Конечно, мы должны делать все для того, чтобы этим людям (тем, кто живет в освобожденных территориях. — Ред.) помочь, восстановить это жилье. И сразу могу сказать, все будет восстановлено», — заявил Путин.

Президент отметил, что при организации восстановительных работ будут учитываться предложения экспертов, в том числе по ускорению строительства и повышению качества новых объектов. По его словам, особое внимание планируется уделять случаям, когда дома были полностью уничтожены.

Кроме того, Путин в ходе заседания затронул тему статуса Донбасса, подчеркнув, что этот регион исторически связан с Россией. Он напомнил, что Донбасс входил в состав РСФСР, а последующие изменения границ были связаны с решениями советского периода.

Глава государства также заявил, что конфликт на Украине, по его оценке, начался после событий 2014 года, когда, как он отметил, против жителей Донбасса, не согласных с действиями новых властей, была применена тяжелая военная техника, артиллерия и авиация.

