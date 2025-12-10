Россияне смогут заказать доставку товаров 18+ по биометрии

В России запустили новый сервис доставки товаров с возрастными ограничениями по биометрии, без предъявления паспорта. Об этом сообщили «Известия».

Проверка осуществляется через сервис «Мигом», функционирующий на базе Единой биометрической системы (ЕБС). Пилотный проект стартовал в декабре: Т-Банк совместно с сетью «Магнит» внедрил технологию в собственный онлайн-сервис.

Как рассказал руководитель центра экосистемной идентификации Т-Банка Михаил Булатов, оформить заказ на товар с возрастным ограничением, например энергетический напиток, можно через приложение банка в разделе «Супермаркеты». Пока решение работает только в Москве.

Проверка возраста проходит в два этапа — в момент оформления заказа и при его получении. Клиент должен подтвердить свое присутствие, поднеся телефон к устройству курьера. Система автоматически сверяет биометрические данные с информацией, размещенной в ЕБС.

В Центре биометрических технологий отметили, что подобный механизм исключает возможность оставления заказа у двери без проверки возраста. Биометрия обеспечивает достоверное подтверждение возраста в соответствии с требованиями законодательства.

По данным ЦБТ, аналогичная технология уже проходит тестирование на кассах самообслуживания «Магнита», а также в вендинговых аппаратах в ряде фитнес-клубов Москвы.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Москве утвердили правила для роботов-доставщиков.

