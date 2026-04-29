Энергоснабжение по основной сети восстановлено в Москве и Ленобласти

Группа «Россети» завершила восстановление электроснабжения по основной сети в Московской и Ленинградской областях, нарушенного циклоном. Работы были завершены в ночь на 29 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Россети».

Причинами технологических нарушений стали падение деревьев на линии электропередачи за пределами охранных зон и повышенные нагрузки на провода из-за налипания снега.

В течение 28 апреля электроснабжение было также восстановлено в Псковской, Рязанской, Калужской, Тульской и Самарской областях.

В настоящее время специалисты продолжают настройку схем электроснабжения и выполняют заявки потребителей в сетях 0,4 кВ, включая частный сектор. Параллельно ведутся работы в Новгородской, Вологодской и Архангельской областях, где восстановлено более 70% потребителей. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Тверской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.