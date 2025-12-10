Красников рассказал Путину о новых научных исследованиях и технологиях РАН

Эфирная новость 10 0

Ученые РАН ведут разработки сразу по нескольким ключевым направлениям — от солнечных батарей для космоса до технологий взаимодействия беспилотников.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Солнечные батареи для работы в космосе и взаимодействие дронов друг с другом — эти и множество других исследований сейчас проводят российские ученые.

Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал глава Российской академии наук Геннадий Красников. На встрече с главой государства речь шла о практическом применении достижений сотрудников РАН. Некоторые из них сейчас особенно актуальны. Например, дроны не должны сталкиваться в воздухе при выполнении различных задач.

«Это обычно важно, когда рой беспилотников или достаточно много у нас роботов, и здесь не центральное, а децентрализованное управление происходит, то есть, опираясь лишь на локальные наблюдения и на локальные коммуникации, разработаны уникальные алгоритмы, которые позволяют им между собой реагировать, избегать столкновения, и показывают наши сравнения, что это превосходство над мировыми аналогами», — сказал глава Российской академии наук Геннадий Красников.

«Очень здорово — распределение цели, распределение цели в группе мобильных агентов. Здорово!» — отметил Владимир Путин.

А в целом, как отметил президент РАН, сейчас в разработке российских ученых более шести тысяч научных исследований.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.81
-0.46 89.43
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:32
Красников рассказал Путину о новых научных исследованиях и технологиях РАН
6:13
Работа FPV-дронов в Запорожской области. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака
5:38
«Бесплатный совет»: Трамп указал на риски для Европы в сфере энергетики и миграции
5:18
Профилактика всегда лучше лечения: что поможет предотвратить рак груди
4:56
Россияне смогут заказать доставку товаров 18+ по биометрии

Сейчас читают

Россияне смогут заказать доставку товаров 18+ по биометрии
«Подходят двадцатилетние»: звезда сериала «Кухня» Валерия Федорович о своей популярности
Школьница из России стала лицом немецких БДСМ-книг после бесплатной фотосессии
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео