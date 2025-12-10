Красников рассказал Путину о новых научных исследованиях и технологиях РАН

Солнечные батареи для работы в космосе и взаимодействие дронов друг с другом — эти и множество других исследований сейчас проводят российские ученые.

Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал глава Российской академии наук Геннадий Красников. На встрече с главой государства речь шла о практическом применении достижений сотрудников РАН. Некоторые из них сейчас особенно актуальны. Например, дроны не должны сталкиваться в воздухе при выполнении различных задач.

«Это обычно важно, когда рой беспилотников или достаточно много у нас роботов, и здесь не центральное, а децентрализованное управление происходит, то есть, опираясь лишь на локальные наблюдения и на локальные коммуникации, разработаны уникальные алгоритмы, которые позволяют им между собой реагировать, избегать столкновения, и показывают наши сравнения, что это превосходство над мировыми аналогами», — сказал глава Российской академии наук Геннадий Красников.

«Очень здорово — распределение цели, распределение цели в группе мобильных агентов. Здорово!» — отметил Владимир Путин.

А в целом, как отметил президент РАН, сейчас в разработке российских ученых более шести тысяч научных исследований.

