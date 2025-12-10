Росфинмониторинг получит быстрый доступ к информации о денежных переводах

Сейчас ведомство может запрашивать такие данные в кредитных организациях, что занимает больше времени.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Росфинмониторинг получит быстрый доступ к информации о переводах россиян. Закон приняли в Госдуме, и теперь ведомство сможет запрашивать у Национальной системы платежей данные об операциях по картам МИР, СБП и QR-кодам.

Сейчас Росфинмониторинг может запрашивать эти сведения непосредственно в кредитных организациях, но получение ее через НСПК существенно повысит оперативность, а еще поможет в борьбе с отмыванием денег и снизит нагрузку на банки.

Закон носит рамочный характер: конкретный порядок, сроки и объем передаваемой информации определят отдельным соглашением, согласованным с Банком России. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что банки начали ужесточать правила перевода средств, и добросовестным клиентам важно правильно оформлять транши, чтобы избежать блокировки.

Под подозрение могут попасть переводы крупных сумм, начиная с 200 тысяч рублей, а также многочисленные переводы от разных лиц, например, клиентов.

