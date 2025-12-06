Экономист назвал способ переводить деньги на карту без блокировки

Экономист Сироткин: счет могут заблокировать за перевод более 200 тысяч рублей

Банки начали ужесточать правила перевода средств, и добросовестным клиентам важно правильно оформлять транши, чтобы избежать блокировки. Об этом агентству «Прайм» сообщил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

Под подозрение могут попасть переводы крупных сумм, начиная с 200 тысяч рублей, а также многочисленные переводы от разных лиц, например, клиентов, предупредил специалист.

«В этой связи проще получить статус самозанятого и платить налоги со своей деятельности», — отметил он.

В случае переводов родственникам, например, в другой регион, нужно правильно прописать назначение платежа. Например, на личные нужды, на возврат долга или подарок на день рождения. Это поможет банку понять, кому и на что направляются деньги.

Кроме того, нельзя переводить деньги по просьбе незнакомцев, передавать карту и данные для входа в приложение банка третьим лицам. Также нужно своевременно предупреждать банк при смене личных данных.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, с нового года банки будут проводить блокировки карт по обновленным алгоритмам проверки денежных поступлений.

