Шойгу: Россия ждет ответа от США по сокращению стратегических вооружений

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

До завершения ДСНВ осталось меньше ста дней.

Продлят ли РФ и США договор о сокращении СНВ

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Россия ждет ответа от США на предложение продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«У нас остается меньше ста дней до завершения договора о СНВ. Там (в США) наши предложения, сделанные нашим президентом, на столе», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Инициатива РФ дает возможность остановить наблюдающееся разрушительное движение, однако Москва по-прежнему ожидает ответа от Вашингтона, отметил Шойгу.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совбеза в сентябре 2025 года заявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года, когда истечет действие ДСНВ, продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений ядерных боеголовок.

Глава государства отметил, что подобная мера станет жизнеспособной, только если Вашингтон будет действовать аналогичным образом и не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

