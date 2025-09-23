Слово за американской стороной: Россия готова выстраивать новую систему взаимоотношений с США

Путин: РФ готова решать проблемы дипломатическим путем

Учитывая недружественные шаги Запада, производство новых ядерных боеголовок было бы логичным продолжением. Однако, уточнил президент, Москва хоть и может, но не хочет начинать новую гонку вооружений. Все важные заявления выслушал корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает деградировать. Фундамент конструктивных отношений подорван. Договоренностей, которые удерживают мир от нового витка ядерной гонки вооружений почти не осталось. И все это, подчеркнул Владимир Путин, из-за разрушительных действий Запада.

«Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями. Система, работавшая как на стабилизацию обстановки между государствами и обладателями двух крупнейших ядерных арсеналов, так и в целом на укрепление всей глобальной глобальной безопасности. Вновь повторю, о причинах и возможных последствиях такого положения вещей, нами говорилось неоднократно. Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала XXI века, связываем с деструктивными действиями Запада, их дестабилизирующими доктринальными концепциями и военно-техническими программами», — заявил президент.

По словам Путина, Россия не хочет обострения ситуации и предпочла бы дипломатически решать вопросы. Но попытки Запада добиться подавляющего превосходства, подрывающие паритет сил, не оставляют выбора.

«Подчеркну, и в этом ни у кого не должно быть сомнения, Россия в состоянии ответить на любые существующие и вновь возникающие угрозы, ответить не на словах, а путем применения военно-технических мер. Пример тому — наше решение об отказе от одностороннего моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности. Это был вынужденный шаг, продиктованный необходимостью адекватно реагировать на программы по размещению в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе аналогичных вооружений американского и иного Западного производства, что прямо угрожает безопасности России», — уточнил Путин.

Последний более-менее действующий российско-американский договор — ДСНВ. Заключенный в 2010 году «Договор о Стратегических Наступательных Вооружениях» в 2023 году был, по сути, приостановлен администрацией Байдена. Тем не менее, стороны заявили о намерении соблюдать ключевые условия договора до окончания его срока, а это уже совсем скоро.

«Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы, со многих точек зрения, ошибочным и недальновидным шагом, что, в том числе, негативно сказалось бы по нашему мнению и на обеспечении целей договора о нераспространении ядерного оружия», — сообщил президент.

Описав проблему, Владимир Путин предложил конкретное решение, которое вполне выполнимо, стабилизирует ситуацию и дает возможность России и США выработать новую систему стратегической безопасности.

«Чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе, сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво. Поэтому Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по договору об СНВ. Полагаем, что данная мера станет жизнеспособной только при том условии, что США будут действовать аналогичным образом и не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания», — заявил Путин.

Итак, теперь слово за американской стороной. Но инициатива России звучит настолько очевидно-разумно, что как-то отвергнуть ее и не выглядеть при этом инициатором нового ядерного кризиса, будет очень сложно.

