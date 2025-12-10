Самый пожилой ветеран Второй мировой назвал неожиданный секрет долголетия

Великобритания празднует очередной день рождения старейшего ветерана Второй мировой войны из Северной Ирландии. Как сообщает Military.com, 107-летний Норман Ирвин поделился с журналистами своим необычным рецептом долгой жизни.

Ирвин стал одним из 50 тысяч североирландцев, призванных во время Второй мировой. Сначала он служил в артиллерийском подразделении, однако вскоре его перевели в инженерные войска благодаря техническим способностям. Ветеран прошел боевой путь в Египте, Ливии, Тунисе, Сирии, Палестине и Италии. Он с теплом вспоминает годы службы, подчеркивая, что именно военная подготовка дала ему навыки, которые пригодились в последующей работе.

После окончания войны в 1945 году Ирвин трудился на различных предприятиях, включая завод американской компании Heinz. Сейчас ветеран шутливо объясняет свое долголетие особой привычкой. Он признался, что каждый день выпивает стакан виски.

«Он поддерживает меня все эти годы!» — пошутил долгожитель.

Ранее Daily Mail писал, что кофе действительно может положительно влиять на продолжительность жизни, однако эффект зависит от режима его употребления. Об этом сообщил биохакер Брайан Джонсон, известный своими экспериментами по замедлению старения.

Он сослался на исследование Тулейнского университета, в котором участвовали более 40 тысяч человек. Ученые установили, что регулярное употребление кофе связано со снижением риска смерти от любых причин на 16%, а вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний у таких людей оказывается ниже на 31% по сравнению с теми, кто вовсе не пьет кофе.

