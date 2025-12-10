Украинский депутат предложил Зеленскому сложить полномочия вместо выборов

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* выступил с предложением, чтобы президент Украины Владимир Зеленский ушел в отставку, если выборы в стране провести невозможно. Его заявление прозвучало на фоне обсуждения перспектив президентской кампании в стране.

Поводом для дискуссии стали недавние слова президента США Дональда Трампа о том, что украинцы должны иметь возможность избрать главу государства, и уже пришло время организовать выборы. Зеленский, со своей стороны, заявил, что подготовка к ним возможна лишь при условии обеспечения безопасности со стороны США и европейских стран.

«Если Зеленский не способен довести страну до мира, нам не нужны выборы, можно просто уйти с должности и все. В конституции все прописано», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

В ноябре 2023 года все фракции Верховной рады подписали декларацию, запрещающую проведение любых выборов ранее чем через шесть месяцев после окончания военного положения. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако президентская кампания была отменена на фоне мобилизации и продолжающихся боевых действий. Сам Зеленский заявлял, что голосование в сложившихся условиях «несвоевременно».

При этом Трамп ранее отмечал, что отсутствие выборов превращает украинского президента в «диктатора без выборов» и указывал, что его рейтинг упал до 4%. Парламентские выборы, которые должны были пройти в октябре 2023 года, также не состоялись из-за продления военного положения.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга