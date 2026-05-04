Захарова сравнила Зеленского с нацистами после его угроз сорвать 9 Мая

Нынешний киевский режим ведет себя точно так же, как нацисты 80 лет назад. Об этом в беседе с ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя угрозы президента Украины Владимира Зеленского сорвать празднование Дня Победы.

«Дню Победы 9 мая 80 лет назад отчаянно сопротивлялись нацисты. То же самое мы видим и сегодня», — сказала дипломат.

О том, что украинские беспилотники могут появиться над Красной площадью прямо во время парада, Владимир Зеленский заявил на саммите Европейского политического сообщества.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент России Владимир Путин объявил режим прекращения огня 8 и 9 мая в честь юбилея Великой Победы. В Минобороны страны призвали Украину присоединиться к перемирию, чтобы почтить память общих предков-героев.

Также в ведомстве подчеркнули, что для того чтобы праздничные мероприятия прошли безопасно, в стране будут приняты все необходимые меры.

