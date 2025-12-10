«Вызывает хохот»: Пригожин высказался о претензиях к росту гонораров артистов

Пригожин высказался о претензиях к росту гонораров артистов

Продюсер Иосиф Пригожин выразил недоумение по поводу критики, которая звучит в адрес артистов из-за увеличения их гонораров в период новогодних мероприятий. В беседе с Газета.ру он отметил, что в мире фиксируется сложная экономическая ситуация, что отражается на ценах практически во всех сегментах.

Но общественное внимание почему-то сосредотачивается именно на выплатах артистам, в то время как рост стоимости жилья и продуктов обсуждается значительно реже.

В ходе разговора продюсер напомнил, что рыночный спрос напрямую влияет на формирование стоимости выступлений.

«Есть такое понятие: спрос рождает предложение. Дело все в том, что можно предъявить претензии и по поводу того, что растут цены на продукты питания, арендную плату, жилье, машины, понимаете? Во всем мире идет инфляция, девальвация денег. И поэтому, когда делают артистов крайними в этом вопросе, у меня это вызывает просто хохот», — заявил он.

Пригожин добавил, что рост цен на востребованных исполнителей является обычным процессом, напоминающим колебания стоимости акций.

«Помимо того, что есть понятие востребованности, пик популярности, когда растет цена на востребованных артистов, есть и падение цены. Таких случаев очень много в мире. Это как акции на бирже. Да, вышел хит, цена поднялась. Ну, давайте предъявим претензии, почему (народная артистка РФ Надежда. — Прим. Ред.) Кадышева стоит 25 млн рублей. Долгое время она тихо-тихо была, и вдруг появились зумеры, которые подняли ее стоимость», — подчеркнул он.

Продюсер также заявил, что обсуждение чужих доходов считает неправильным. Он сообщил, что исполнители несут серьезные расходы, связанные с созданием клипов, продвижением новых работ и содержанием команд, включающих музыкантов, администраторов и менеджеров.

Он отдельно отметил, что увеличение гонораров способствует росту налоговых поступлений.

