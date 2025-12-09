«Себя пусть отменят»: Пригожин жестко высказался о хейтерах Долиной

Пригожин подтвердил свою поддержку Ларисы Долиной, ставшей жертвой мошенников

Продюсер Иосиф Пригожин, выступая на мероприятии «Новый год в Кремле», жестко высказался о феномене «отмены» артистов и подтвердил свою поддержку народной артистки России Ларисы Долиной, ставшей жертвой мошенников. Его слова передает корреспондент 5-tv.ru.

«Меня отменить? Да пожалуйста — я не пою и не танцую. Вот эти товарищи, которые хотят все че-то в жизни отменить — неудачники. Что они хотят отменить? Они себя пусть отменят», — заявил Пригожин.

Он также высказал мнение о природе настоящей зрительской любви.

«Понимаете, я вам так скажу: если хоть один зритель когда-то откажется от артиста, значит, он не настолько преданный и не настолько порядочный, вот и все. Я считаю, что если ты любишь артиста, ты его любишь каким бы он ни был. Со своими минусами и плюсами», — отметил продюсер.

Говоря о причине, по которой он сам оказался в центре критики, Пригожин прямо связал это со своей позицией по делу Ларисы Долиной.

«Отмена почему? Потому что я заступился за Ларису Александровну (Долину. — Прим. ред). Я считаю, что, конечно же, этот вопрос разрешится, но это частное дело, знаете, сколько таких дел в стране? Ну чего вы ухватились? Бить пожилую женщину ногами — я против этого. <…> Я не сказал, что я поддерживаю одного против другого. Оба процесса должны быть справедливыми», — заявил Пригожин.

Ранее певица стала жертвой масштабного мошенничества: по версии следствия, с апреля по июль 2024 года группа злоумышленников, действуя с территории Украины, обманом похитила у нее более 175 миллионов рублей, а также вынудила продать квартиру стоимостью свыше 138 миллионов.

Общий ущерб превысил 317 миллионов рублей.

Суды различных инстанций уже признали сделку с недвижимостью недействительной.

В настоящее время адвокат одной из сторон обжаловала решение в Верховном Суде РФ. На процессе сторона обвинения просила для фигурантов дела сроки лишения свободы от 6 до 9,5 лет.

