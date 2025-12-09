«Себя пусть отменят»: Пригожин жестко высказался о хейтерах Долиной

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 30 0

Продюсер считает, что артистов нужно любить такими, какие они есть.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пригожин подтвердил свою поддержку Ларисы Долиной, ставшей жертвой мошенников

Продюсер Иосиф Пригожин, выступая на мероприятии «Новый год в Кремле», жестко высказался о феномене «отмены» артистов и подтвердил свою поддержку народной артистки России Ларисы Долиной, ставшей жертвой мошенников. Его слова передает корреспондент 5-tv.ru.

«Меня отменить? Да пожалуйста — я не пою и не танцую. Вот эти товарищи, которые хотят все че-то в жизни отменить — неудачники. Что они хотят отменить? Они себя пусть отменят», — заявил Пригожин.

Он также высказал мнение о природе настоящей зрительской любви.

«Понимаете, я вам так скажу: если хоть один зритель когда-то откажется от артиста, значит, он не настолько преданный и не настолько порядочный, вот и все. Я считаю, что если ты любишь артиста, ты его любишь каким бы он ни был. Со своими минусами и плюсами», — отметил продюсер.

Говоря о причине, по которой он сам оказался в центре критики, Пригожин прямо связал это со своей позицией по делу Ларисы Долиной.

«Отмена почему? Потому что я заступился за Ларису Александровну (Долину. — Прим. ред). Я считаю, что, конечно же, этот вопрос разрешится, но это частное дело, знаете, сколько таких дел в стране? Ну чего вы ухватились? Бить пожилую женщину ногами — я против этого. <…> Я не сказал, что я поддерживаю одного против другого. Оба процесса должны быть справедливыми», — заявил Пригожин.

Ранее певица стала жертвой масштабного мошенничества: по версии следствия, с апреля по июль 2024 года группа злоумышленников, действуя с территории Украины, обманом похитила у нее более 175 миллионов рублей, а также вынудила продать квартиру стоимостью свыше 138 миллионов.

Общий ущерб превысил 317 миллионов рублей.

Суды различных инстанций уже признали сделку с недвижимостью недействительной.

В настоящее время адвокат одной из сторон обжаловала решение в Верховном Суде РФ. На процессе сторона обвинения просила для фигурантов дела сроки лишения свободы от 6 до 9,5 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что имеется заключение судмедэкспертов о состоянии Ларисы Долиной на момент сделки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.81
-0.46 89.43
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:16
Уже стоит бить тревогу? Почему важно отличать стресс от кризиса и чем это поможет
23:54
Глава АВВР рассказала об особенностях и перспективах российского виноделия
23:35
«Себя пусть отменят»: Пригожин жестко высказался о хейтерах Долиной
23:16
В Москве появился сервис для работодателей и специалистов ИТ-отрасли
22:55
Плотный, но не жесткий: россиянам раскрыли секреты идеального холодца на Новый год
22:54
Зеленский заявил, что готов изменить закон для проведения выборов

Сейчас читают

Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть Крым и вступить в НАТО
Все члены экипажа самолета Ан-22 погибли в результате крушения
«Настоящее зло»: женщина убила мать после обучения «магии» и три года скрывала тело
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео