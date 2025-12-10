Умер основатель и солист группы The Four Lads Берни Туриш

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Коллектив, сформированный в 1950 году, прославился десятками хитов.

От чего умер Берни Туриш

Фото: www.globallookpress.com/Pascal Deloche

В Огайо на 95-м году жизни скончался Джон Бернард «Берни» Туриш — один из основателей и вокалист популярного в середине XX века коллектива The Four Lads. Об этом сообщило издание Ideastream.

Квартет был создан в 1950 году в Торонто и считается одним из заметных представителей традиционной поп-музыки своего времени. Пик популярности пришелся на 1950–1970-е годы. The Four Lads записали десятки хитов, среди которых «Moments to Remember», «Standing on the Corne"r, «No, Not Much, Who Needs You?» и «Istanbul». В чарты вошли не менее 35 композиций группы.

Музыка коллектива звучала в фильмах и телесериалах, включая картину «Автобусная остановка» 1956 года с Мэрилин Монро. Дебютный альбом проекта вышел в 1954 году, а впоследствии The Four Lads были включены в несколько Залов славы. Все трое участников оригинального состава ансамбля скончались ранее.

Ранее скончался актер сериала «Реальные пацаны», организатор стендап-концертов и ведущий интеллектуальных игр Дмитрий Красильников. Ему было 45 лет.

О его смерти сообщили коллеги в социальных сетях, отметив, что он был светлым и доброжелательным человеком, легко объединявшим вокруг себя людей. По данным близких, причиной стал инсульт, после которого артист находился в тяжелом состоянии.

