«Ходячий миф»: на 87-м году жизни умер кантри-певец Дэвид Коу

Его путь к сцене был совсем не похож на классическую историю успеха.
Фото: © Getty Images/Gary Miller / Contributor
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На 87-м году жизни умер американский кантри-певец Дэвид Коу
Американский музыкант Дэвид Коу скончался на 87-м году жизни. О смерти исполнителя сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на супругу артиста.
Жизненный путь Коу сложно назвать типичным для звезды сцены. В молодости он провел значительное время за решеткой, отбывая наказания за различные преступления — среди них упоминались организация ограбления и угон автомобиля.
Несмотря на это, в 1970-х годах ему удалось пробиться в музыкальную индустрию и добиться широкой известности. Популярность артисту принесли композиции «You Never Even Called Me by My Name» и «The Ride», которые закрепили его статус на американской кантри-сцене.
В Rolling Stone Коу называли «ходячим мифом», отмечая его склонность к ярким и порой шокирующим рассказам о собственной жизни — от тюремных историй до путешествий. Там же подчеркивали, что музыкант был «жутко эксцентричной личностью» и стремился любой ценой выделиться среди других исполнителей.
Даже спустя годы его образ оставался неоднозначным — сочетание скандального прошлого и музыкального успеха сделало Коу одной из самых необычных фигур в истории кантри.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
25%
Нашли ошибку?