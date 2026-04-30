«Ходячий миф»: на 87-м году жизни умер кантри-певец Дэвид Коу

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 20 0

Его путь к сцене был совсем не похож на классическую историю успеха.

Фото: © Getty Images/Gary Miller / Contributor

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский музыкант Дэвид Коу скончался на 87-м году жизни. О смерти исполнителя сообщил журнал Rolling Stone со ссылкой на супругу артиста.

Жизненный путь Коу сложно назвать типичным для звезды сцены. В молодости он провел значительное время за решеткой, отбывая наказания за различные преступления — среди них упоминались организация ограбления и угон автомобиля.

Несмотря на это, в 1970-х годах ему удалось пробиться в музыкальную индустрию и добиться широкой известности. Популярность артисту принесли композиции «You Never Even Called Me by My Name» и «The Ride», которые закрепили его статус на американской кантри-сцене.

В Rolling Stone Коу называли «ходячим мифом», отмечая его склонность к ярким и порой шокирующим рассказам о собственной жизни — от тюремных историй до путешествий. Там же подчеркивали, что музыкант был «жутко эксцентричной личностью» и стремился любой ценой выделиться среди других исполнителей.

Даже спустя годы его образ оставался неоднозначным — сочетание скандального прошлого и музыкального успеха сделало Коу одной из самых необычных фигур в истории кантри.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Пробуждаем силу волос: лунный гороскоп стрижек на май 2026 для знаков зод...

Последние новости

17:31
Безопасность на первом месте: как будет работать интернет в майские праздники
17:28
«Ходячий миф»: на 87-м году жизни умер кантри-певец Дэвид Коу
17:21
Карина Кросс расплакалась из-за критики после свадьбы: «Люди перестали чувствовать»
17:18
Археолог Бутягин рассказал о первых часах после освобождения из польской тюрьмы
17:13
Путину продемонстрировали макет трубы, через которую ВС РФ освободили Суджу
17:09
«Перепугалась!» — как хоккеист на 11 лет младше сделал предложение Карине Кросс

Сейчас читают

«Я вдовец»: звезда «Кадетства» Артем Терехов рассказал, как один воспитывает сына
«Словно мышь в ловушке»: ранчо Эпштейна хранит не меньше тайн, чем его остров
Таинственное исчезновение: на свадьбе у тети жениха украли 725 граммов золота
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео