В России впервые назначили штраф за поиск экстремистских материалов

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 21 0

Представитель обвиняемого настаивает, что он «случайно наткнулся» на публикации.

Какое наказание за поиск экстремистски материалов

Фото: Telegram/Суды Свердловской области/ekboblsud

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мировой суд Каменска-Уральского назначил местному жителю штраф в размере трех тысяч рублей за поиск заведомо экстремистских материалов в интернете. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

Это первое дело, рассмотренное по новой статье 13.53 КоАП, введенной летом и предусматривающей ответственность за получение доступа к заведомо экстремистским материалам.

«Согласно протоколу, молодой человек в сентябре этого года, находясь в автобусе, со своего телефона получил доступ к экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, размещенный на официальном сайте Минюста России», — говорится в публикации.

По данным суда, молодой человек, являющийся студентом медучреждения, утром 24 сентября ехал на работу и, пользуясь браузером Safari, осуществил поиск графического изображения шеврона батальона «Азов»*, признанного в России террористической организацией и запрещенного.

Первоначально протокол был возвращен полиции для устранения нарушений: в нем не были указаны способ получения информации и описание самих материалов. После уточнений дело вновь направили мировому судье.

Как уточнили РИА Новости в оперативных службах, фигурант несколько раз делал запросы о «Русском добровольческом корпусе»* и батальоне «Азов»*, а также состоял в сообществах неонацистской тематики. Представитель молодого человека настаивает, что его подзащитный «случайно наткнулся» на публикации о запрещенных организациях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* Признаны в России террористическими организациями и запрещены.

-1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.81
-0.46 89.43
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:58
Глава МИД Германии хочет, чтобы его портреты висели в посольствах по всему миру
18:49
Женщина торговала крадеными человеческими останками в собственном магазине
18:31
В России впервые назначили штраф за поиск экстремистских материалов
18:24
Блогера Ефремова* приговорили к трем годам колонии за финансирование экстремизма
18:17
Мужчина задушил, измельчил в блендере и лишил матки супругу
17:59
«Резервы сокращаются»: украинская энергосистема не выдерживает ударов ВС РФ

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
«Расшибает себе лоб»: как Кая Каллас стала символом деградации политической культуры ЕС 
«За родными обещали приглядывать»: как мошенники манипулировали Ларисой Долиной
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео