В России впервые назначили штраф за поиск экстремистских материалов

Мировой суд Каменска-Уральского назначил местному жителю штраф в размере трех тысяч рублей за поиск заведомо экстремистских материалов в интернете. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

Это первое дело, рассмотренное по новой статье 13.53 КоАП, введенной летом и предусматривающей ответственность за получение доступа к заведомо экстремистским материалам.

«Согласно протоколу, молодой человек в сентябре этого года, находясь в автобусе, со своего телефона получил доступ к экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, размещенный на официальном сайте Минюста России», — говорится в публикации.

По данным суда, молодой человек, являющийся студентом медучреждения, утром 24 сентября ехал на работу и, пользуясь браузером Safari, осуществил поиск графического изображения шеврона батальона «Азов»*, признанного в России террористической организацией и запрещенного.

Первоначально протокол был возвращен полиции для устранения нарушений: в нем не были указаны способ получения информации и описание самих материалов. После уточнений дело вновь направили мировому судье.

Как уточнили РИА Новости в оперативных службах, фигурант несколько раз делал запросы о «Русском добровольческом корпусе»* и батальоне «Азов»*, а также состоял в сообществах неонацистской тематики. Представитель молодого человека настаивает, что его подзащитный «случайно наткнулся» на публикации о запрещенных организациях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* Признаны в России террористическими организациями и запрещены.