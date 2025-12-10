Тревожная динамика: врач предупредила о «буме» цирроза печени в России

Главные причины роста заболеваемости связаны с образом жизни и вирусными гепатитами.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Врач Чернышова: в России «бум» цирроза печени
В России зафиксирован значительный рост случаев цирроза печени. Об этом заявила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Life.ru.
По ее словам, это заболевание, унесшее в 2024 году два миллиона жизней в мире, входит в тройку главных причин смерти трудоспособного населения, следуя за сердечно-сосудистыми патологиями и онкологией.
Основными причинами цирроза в России врач назвала чрезмерное употребление алкоголя, многочисленные случаи ожирения, сахарного диабета и позднюю диагностику вирусных гепатитов. Цирроз развивается, когда клетки печени гибнут и замещаются рубцовой соединительной тканью, что необратимо нарушает работу органа.
Главная опасность болезни — ее долгое бессимптомное течение. На ранних стадиях человек может чувствовать лишь неспецифическое недомогание:
- резкую слабость и утомляемость;
- снижение работоспособности;
- головные боли;
- сухость во рту;
- нестабильный стул (чередование запоров и диареи).
Когда появляется яркий, «бесспорный» признак — желтуха (пожелтение кожи, белков глаз, ладоней) — изменения в печени зачастую уже глубоки и могут быть необратимы. Именно на ранних стадиях возможно наиболее успешное лечение, направленное на остановку прогрессирования болезни.
Профилактика заболевания, по мнению эксперта, одна — здоровый образ жизни, который включает отказ от алкоголя, контроль веса и питания, а также своевременное лечение гепатитов.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как отличить грипп от других ОРВИ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?