Тревожная динамика: врач предупредила о «буме» цирроза печени в России

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 29 0

Главные причины роста заболеваемости связаны с образом жизни и вирусными гепатитами.

С чем связан рост случаев цирроза печени в России

Фото: 5-tv.ru

Врач Чернышова: в России «бум» цирроза печени

В России зафиксирован значительный рост случаев цирроза печени. Об этом заявила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с Life.ru.

По ее словам, это заболевание, унесшее в 2024 году два миллиона жизней в мире, входит в тройку главных причин смерти трудоспособного населения, следуя за сердечно-сосудистыми патологиями и онкологией.
Основными причинами цирроза в России врач назвала чрезмерное употребление алкоголя, многочисленные случаи ожирения, сахарного диабета и позднюю диагностику вирусных гепатитов. Цирроз развивается, когда клетки печени гибнут и замещаются рубцовой соединительной тканью, что необратимо нарушает работу органа.

Главная опасность болезни — ее долгое бессимптомное течение. На ранних стадиях человек может чувствовать лишь неспецифическое недомогание:

  • резкую слабость и утомляемость;
  • снижение работоспособности;
  • головные боли;
  • сухость во рту;
  • нестабильный стул (чередование запоров и диареи).

Когда появляется яркий, «бесспорный» признак — желтуха (пожелтение кожи, белков глаз, ладоней) — изменения в печени зачастую уже глубоки и могут быть необратимы. Именно на ранних стадиях возможно наиболее успешное лечение, направленное на остановку прогрессирования болезни.

Профилактика заболевания, по мнению эксперта, одна — здоровый образ жизни, который включает отказ от алкоголя, контроль веса и питания, а также своевременное лечение гепатитов.

