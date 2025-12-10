Женщина пять месяцев ходила с ухом на ноге из-за полученной на работе травмы

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 15 0

Ей приходилось надевать свободную обувь и передвигаться медленно.

Производственные травмы — примеры

Фото: www.globallookpress.com/Cfoto

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Китае хирурги смогли восстановить ухо женщины, получившей тяжелую травму на фабрике, пересадив орган на стопу для сохранения кровоснабжения. Об этом сообщил портал Oddity Central.

Инцидент произошел в провинции Шаньдун. Волосы работницы попали в промышленное оборудование, в результате чего ей оторвало левое ухо, часть кожи головы и фрагмент лица. Врачи установили, что сразу вернуть ухо на прежнее место невозможно: кровеносные сосуды были сильно повреждены и не обеспечивали полноценного питания тканей.

По словам хирургов, сосуды в ухе расположены на расстоянии всего 0,2–0,3 миллиметра друг от друга, что осложняло поиск подходящих участков для соединения. Чтобы сохранить орган, специалисты пересадили его на внутреннюю сторону стопы, где кожа тонкая, а сосуды близки по диаметру.

Операция длилась около десяти часов. В течение пяти месяцев женщина носила ухо на стопе, чтобы оно постепенно приживалось. Ей приходилось надевать свободную обувь и ходить медленно, чтобы не повредить орган.

В октябре медики выполнили финальную операцию: ухо вернули на исходное место. Из-за деформации сосудов и нервов хирурги работали под микроскопом, послойно вскрывая ткани, чтобы найти пригодные для подключения участки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:39
Конфета с сюрпризом: подростки массово скупают сладости с алкоголем
20:25
Женщина пять месяцев ходила с ухом на ноге из-за полученной на работе травмы
20:14
В рамках «Зимы в Москве» пройдет более 170 ледовых шоу известных фигуристов
20:05
В США беспилотник сбросил на тюремный двор стейк и крабов для заключенных
19:56
Путин присвоил певцу Ильдару Абдразакову звание народного артиста
19:39
В Китае туристка пыталась провезти в брюках килограмм живых червей

Сейчас читают

Украинской энергосистемы хватит еще на два-три ответных удара: нечем менять
В Москве иностранец до смерти забил мужчину битой — расследование завершено
Женщина торговала крадеными человеческими останками в собственном магазине
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео