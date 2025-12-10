Женщина пять месяцев ходила с ухом на ноге из-за полученной на работе травмы

В Китае хирурги смогли восстановить ухо женщины, получившей тяжелую травму на фабрике, пересадив орган на стопу для сохранения кровоснабжения. Об этом сообщил портал Oddity Central.

Инцидент произошел в провинции Шаньдун. Волосы работницы попали в промышленное оборудование, в результате чего ей оторвало левое ухо, часть кожи головы и фрагмент лица. Врачи установили, что сразу вернуть ухо на прежнее место невозможно: кровеносные сосуды были сильно повреждены и не обеспечивали полноценного питания тканей.

По словам хирургов, сосуды в ухе расположены на расстоянии всего 0,2–0,3 миллиметра друг от друга, что осложняло поиск подходящих участков для соединения. Чтобы сохранить орган, специалисты пересадили его на внутреннюю сторону стопы, где кожа тонкая, а сосуды близки по диаметру.

Операция длилась около десяти часов. В течение пяти месяцев женщина носила ухо на стопе, чтобы оно постепенно приживалось. Ей приходилось надевать свободную обувь и ходить медленно, чтобы не повредить орган.

В октябре медики выполнили финальную операцию: ухо вернули на исходное место. Из-за деформации сосудов и нервов хирурги работали под микроскопом, послойно вскрывая ткани, чтобы найти пригодные для подключения участки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.