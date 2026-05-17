«Часики тикают»: Трамп призвал Иран поторопиться со сделкой с США
В противном случае американский лидер пригрозил полным уничтожением исламской республики.
Фото: Reuters/Kylie Cooper
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Трамп призвал Иран поспешить с заключением сделки с США
Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти как можно скорее согласиться на сделку с Вашингтоном. Об этом американский лидер заявил в своей социальной сети.
«Часики тикают для Ирана, им лучше начать двигаться быстро», — написал он в личном блоге.
В противном случае Трамп пригрозил исламской республике полным уничтожением.
«Иначе от них ничего не останется. Время имеет решающее значение», — заключил глава Белого дома.
История конфликта
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана. Тегеран ответил атаками по Тель-Авиву и американским базам, а также временно перекрыл Ормузский пролив. После периода активных боев Трамп объявил о прекращении огня, однако позже установил морскую блокаду иранских портов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава Белого года отверг инициативу Ирана по поэтапному завершению конфликта. Президент США назвал предложение Тегерана неприемлемым, заявив, что его не устраивают ключевые пункты документа.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 15 мая
- «Добраться до ядерной пыли»: Трамп хочет забрать подземные залежи урана в Иране
- 13 мая
- Хегсета снова вызвали в Конгресс: почему в США избегают прямых оценок войны с Ираном
- 11 мая
- Нетаньяху признал просчет США и Израиля в ситуации с Ормузским проливом
- 10 мая
- Ормузский сериал: США, Иран и союзники запутались в новой ближневосточной драме
- 9 мая
- Состояние верховного лидера Ирана Хаменеи после ранений раскрыли в Тегеране
- 9 мая
- Трамп: Иран скоро может ответить на предложения США
- 8 мая
- Ждут тревожные месяцы: эксперт предупредил США о риске роста терактов и насилия
- 8 мая
- «Любовное похлопывание»: Трамп заявил о продолжении перемирия после серии ударов по Ирану
- 8 мая
- Иран обвинил США в нарушении перемирия
- 8 мая
- Fox News: ВС США нанесли удары по иранскому порту Кешм и городу Бендер-Аббас
Читайте также
50%
Нашли ошибку?