«Часики тикают»: Трамп призвал Иран поторопиться со сделкой с США

Трамп призвал Иран поспешить с заключением сделки с США

Президент США Дональд Трамп призвал иранские власти как можно скорее согласиться на сделку с Вашингтоном. Об этом американский лидер заявил в своей социальной сети.

«Часики тикают для Ирана, им лучше начать двигаться быстро», — написал он в личном блоге.

В противном случае Трамп пригрозил исламской республике полным уничтожением.

«Иначе от них ничего не останется. Время имеет решающее значение», — заключил глава Белого дома.

История конфликта

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана. Тегеран ответил атаками по Тель-Авиву и американским базам, а также временно перекрыл Ормузский пролив. После периода активных боев Трамп объявил о прекращении огня, однако позже установил морскую блокаду иранских портов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что глава Белого года отверг инициативу Ирана по поэтапному завершению конфликта. Президент США назвал предложение Тегерана неприемлемым, заявив, что его не устраивают ключевые пункты документа.

