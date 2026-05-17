В День борьбы с гипертонией врач назвала полезные продукты для сердца и сосудов

Питание играет важную роль в поддержании здоровья при повышенном давлении.

Какие продукты полезны при повышенном давлении

Врач Шиндряева: свекла способствует снижению давления

Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией отмечается 17 мая. Главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева рассказала, как скорректировать рацион при заболевании и какие продукты помогают поддерживать организм. Об этом сообщил портал mos.ru.

Специалист подчеркнула, что питание не может заменить лечение, но регулярное употребление натуральных продуктов является важной частью здорового образа жизни. В рационе особенно важны овощи, зелень и рыба — они помогают сделать меню более сбалансированным за счет клетчатки, белка и полезных жиров.

По словам врача, овощи способствуют нормальной работе кишечника и выведению лишней жидкости, а рыба обеспечивает организм белком и жирными кислотами, необходимыми для сердечно-сосудистой системы.

Также Шиндряева отметила, что ключевое значение в профилактике гипертонии имеет регулярная диспансеризация. Кроме того, сервисы «ЕМИАС. ИНФО» с использованием искусственного интеллекта помогают выявлять риски заболеваний на ранних стадиях и формировать рекомендации для врачей.

Отдельно специалист предупредила о готовых соусах и полуфабрикатах, где может содержаться скрытая соль, а также об избытке сахара и простых углеводов, способных вызывать задержку жидкости и набор веса.

Среди наиболее полезных продуктов врач выделила свеклу, зелень, яблоки, квашеную капусту и жирную рыбу. Свекла особенно ценна благодаря калию, магнию и природным нитратам, которые участвуют в регуляции давления. Яблоки содержат полифенолы, защищающие клетки и сосуды, а квашеная капуста полезна, но требует умеренного употребления из-за соли.

Медики рекомендуют включать рыбу в рацион примерно два раза в неделю, выбирая щадящие способы приготовления — запекание, гриль или приготовление на пару.

Московские ярмарки остаются популярным местом для покупки фермерских продуктов: вся продукция проходит ветеринарный контроль, а сами торговые площадки расположены рядом с метро и другими транспортными узлами, что делает их удобными для горожан.

