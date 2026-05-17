Белый дом: Китай и США против того, чтобы у Ирана было ядерное оружие

Светлана Стофорандова
Лидеры двух стран также призвали исламскую республику открыть Ормузский пролив.

США и Китай согласились с тем, что Иран не должен иметь ядерное оружие. Об этом заявил Белый дом по итогам визита в Пекин американского лидера Дональда Трампа для переговоров с главой КНР Си Цзиньпином.

«Оба лидера (США и КНР. — Прим. ред.) согласны, что Иран не может обладать ядерным оружием», — говорится в сообщении Белого дома.

Кроме того, Дональд Трамп и Си Цзиньпин призвали Иран немедленно открыть Ормузский пролив для судоходства. Главы государств также сошлись во мнении, что ни одна страна или организация не имеет права взимать плату за проход судов по этому стратегически важному маршруту.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американский лидер призвал иранские власти как можно скорее согласиться на сделку с Вашингтоном, так как «время имеет решающее значение». В противном случае Трамп угрожает исламской республике полным уничтожением.

