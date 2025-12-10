«Аврору не обрадовало»: Лепс перенес свадьбу с Кибой из-за бывшей жены

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 26 0

Экс-супруге артист купил дом.

Когда Григорий Лепс и Аврора Киба сыграют

Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Григорий Лепс перенес свадьбу с Авророй Кибой из-за бывшей жены

Народный артист России Григорий Лепс отложил предстоящую свадьбу со своей 19-летней возлюбленной Авророй Кибой и-за бывшей жены. Об этом в беседе с KP.RU рассказал близкий к исполнителю источник.

По данным собеседницы издания, у певца в последнее время происходили алкогольные срывы, из-за которых ему пришлось перенести несколько концертов в регионах. Невеста, отмечает источник, переживала за здоровье артиста и осталась недовольна произошедшим. На этом фоне между влюбленными произошел серьезный конфликт.

По словам знакомой, период восстановления после запоев у Лепса всегда проходит тяжело. Во время ссоры с Авророй он обратился за поддержкой к своей бывшей супруге Анне, которая прилетела из Италии. Они сохранили хорошие отношения, и Анна помогала артисту во время реабилитации. В благодарность, утверждает источник, Лепс приобрел для нее дом на Рублевке стоимостью около 300 миллионов рублей, взяв при этом крупный займ.

Однако сближение певца с экс-женой вызвало недовольство Авроры, и девушка временно съехала от артиста к матери.

«Конечно, то, что Григорий так сблизился с экс-супругой, Аврору не обрадовало. Отношения у них с Гришей сейчас непростые. Они не расстались, но вместе не живут», — приводит издание слова своей собеседницы.

По информации источника, сейчас отношения пары остаются напряженными. Лепс тяжело переживает разлад и надеется на примирение, считая Аврору человеком, который, по его словам, «умнее своих лет» и может стать для него лучшей супругой. В попытке восстановить контакт артист пригласил девушку и ее мать провести вместе новогодние праздники, но пока ответа не получил.

Григорий Лепс и Аврора Киба начали встречаться в 2024 году, когда певец представил свою юную спутницу публике на премии «МУЗ-ТВ». Сразу после этого Лепс сделал Авроре предложение руки и сердца, а сама Киба называла его самым умным и интересным мужчиной, которого встречала.

Их отношения вызвали широкий общественный резонанс: часть СМИ и общественности считала роман пиар-ходом или выгодным для обеих сторон партнерством, другие отмечали взаимную поддержку и симпатию.

В июле 2025 года вспыхнул скандал между Кибой и телеведущей Викторией Боней, когда Боня заявила, что семья Авроры решила выдать ее замуж за Лепса из-за финансовых трудностей, а невеста артиста в ответ обвинила блогера в клевете.

