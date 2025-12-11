«Никому не было известно»: праправнучка Джека-потрошителя раскрыла тайну семьи

Mirror: праправнучка Джека-потрошителя стала навещать могилу его жертвы

Жительница Соединенного Королевства раскрыла семейную историю, связанную с мужчиной, которого некоторые исследователи считают одним из ключевых подозреваемых в серии убийств в Уайтчепеле. Об этом сообщает Mirror.

Сьюзен Клапп — 69-летняя женщина — рассказала, что является праправнучкой Чарльза Аллена Лечмера — рабочего-развозчика, которого в 1888 году нашли рядом с телом Мэри Энн Николс. Женщина считается первой из пяти жертв Джека-потрошителя. Ряд исследователей, в частности доктор Гарет Норрис из Аберистуитского университета и Майкл Коннор, обращают внимание на то, что ежедневный маршрут Лечмера проходил мимо всех мест нападений, что делает его фигуру одной из наиболее обсуждаемых среди возможных подозреваемых.

Клапп призналась, что нередко приходит на кладбище в Восточном Лондоне, где похоронена ее мать. Рядом находится могила Элизабет Страйд — четвертой жертвы серийного убийцы. Сьюзен рассказала, что каждый раз совершает небольшой ритуал уважения, оставляя на надгробии монеты — такой жест считался традиционным знаком памяти женщинам, занимавшимся проституцией в викторианскую эпоху.

«Каждый раз, навещая маму, я посещаю могилу Элизабет и читаю небольшую молитву», — поведала Клапп.

По словам британки, ее семья долгие годы не связывала своего предка с преступлениями в Уайтчепеле. Интерес к его фигуре возрос, когда историки заметили странность в показаниях: в общении с полицией Лечмер представился другим именем — Кросс, и почему он это сделал, остается неизвестным.

«Об этом не было известно никому — даже о том, что он нашел тело», — отметила она.

Сьюзен добавила, что Лечмер вырос в семье торговцев кониной, где с раннего возраста обучался работе с разделочными ножами. Его путь на работу проходил через локации всех пяти нападений в ранние утренние часы, что, по мнению исследователей, могло дать ему возможность совершить преступления. Некоторые родственники Клапп убеждены, что семья якобы «расплачивается» за поступки предка. Так, гибель ее деда в давке на станции метро Бетнал-Грин в 1943 году считается ими своеобразным кармическим возмездием.

