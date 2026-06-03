Цифровая трансформация ДНР: правительство региона, Банк «РОССИЯ» и «Миранда» подписали меморандум о сотрудничестве

Трехсторонний меморандум был подписан 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Главная задача соглашения состоит в создании благоприятных условий для реализации нацпроекта по цифровой трансформации государства.

Документ подписали Председатель Правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и Генеральный директор ООО «Миранда-Медиа» Сергей Мордасов.

Согласно меморандуму о сотрудничестве, «Миранда» со своей стороны обеспечит в регионе формирование необходимой телеком-инфраструктуры, а также доступность цифровых сервисов и услуг. В свою очередь, Банк «РОССИЯ» предоставит финансирование для строительства этой инфраструктуры: базовых станций, волоконно-оптических линий связи и других составляющих.

«Для нас принципиально важно, чтобы цифровая трансформация государства доходила до каждого жителя и бизнеса. Сотрудничество по созданию бесперебойной сотовой связи и оптического доступа в интернет — это фундамент, на котором строится вся экономика данных. Как финансовый партнер, мы готовы взять на себя обязательства по содействию в реализации комплекса мер, чтобы связь на территории ДНР была действительно надежной», — прокомментировала Председатель Правления Банка «РОССИЯ» Татьяна Полинко.

«Мы стали участниками, на мой взгляд, исторического события — подписания меморандума о сотрудничестве между правительством ДНР, ведущим телеком-партнером республики и финансовым институтом. Уверен, что цифровые решения должны отвечать вопросам безопасности жителей и способствовать повышению их комфорта. Мы вместе делаем ставку на развитие инфраструктуры связи и создание развитого цифрового региона», — отметил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Этот документ — конкретное обязательство перед жителями региона. При поддержке правительства ДНР и финансировании со стороны кредитной организации мы сможем кратно ускорить модернизацию сетей, устранить цифровое неравенство в отдаленных населенных пунктах и обеспечить надежным покрытием социально значимые объекты. Уверен, что этот трехсторонний альянс станет драйвером цифровизации экономики региона и заложит прочный фундамент для внедрения самых современных стандартов связи», — сказал генеральный директор ООО «Миранда-медиа» Сергей Мордасов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на ПМЭФ-2026 банк «РОССИЯ» и ПСБ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых прав и цифровых валют. Их сотрудничество направлено на формирование технологического партнерства для разработки и внедрения современных финансовых решений на основе цифровых технологий.

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