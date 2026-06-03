Гендиректор НСПК Дубынин: банки России уже применяют технологию «Волна»

Технология бесконтактной оплаты «Волна» постепенно внедряется в банковскую систему России. На сегодняшний день ее уже используют три банка. Об этом сообщил «Известиям» в рамках ПМЭФ-2026 генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин.

По его словам, внедрение проходит поэтапно и требует серьезной подготовки как со стороны банков, так и со стороны торговой инфраструктуры.

«Банкам потребовались определенные доработки для того, чтобы технология заработала в их дистанционном банковском обслуживании, но и, конечно же, это перевооружение эквайринговой сети. То есть это замена терминалов, по сути, создание клиентских сценариев, поэтому этот процесс идет, он продолжается постепенно», — отметил Дубынин.

Глава НСПК подчеркнул, что сроки массового распространения технологии будут зависеть от темпов модернизации банковской инфраструктуры и подключения торгово-сервисных предприятий.

Кроме этого, Дубынин рассказал о внедрении универсального QR-кода, который начнет использоваться в России с 1 сентября. По его словам, новый инструмент позволит сделать безналичную оплату проще и удобнее для покупателей.

«В первую очередь мы это делали, конечно же, для людей. Вот это самое важное для нас — удобство, безопасность наших пользователей», — подчеркнул он.

«Волна» — это платежная технология, разработанная НСПК. Она позволяет совершать бесконтактные платежи с помощью смартфонов на Android и iOS через Систему быстрых платежей (СБП) или карты платежной системы «Мир».

Петербургский международный экономический форум играет важную роль для экономики, поскольку в эти дни становится одной из главных площадок для прямого разговора между государством, бизнесом, экспертами и зарубежными партнерами.

На ПМЭФ обсуждают не только текущие проблемы рынков, но и более широкие вопросы развития: инвестиции, финансовую политику, технологические изменения, поддержку предпринимателей, международную кооперацию и новые модели роста.

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