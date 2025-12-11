«Во имя справедливости»: Стивен Сигал снял фильм о специальной военной операции

Американский актер покажет документальную картину в течение двух месяцев.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Стивен Сигал снял фильм о специальной военной операции
Американский актер Стивен Сигал в течение двух месяцев покажет свою документальную кинокартину о Спецоперации — «Во имя справедливости». Об этом он заявил ТАСС.
Артист выразил надежду, что он и его коллеги успешно закончат съемки этого фильма и смогут публично продемонстрировать его на мировом уровне.
Сигал 10 декабря заявил, что гордится своим российским гражданством. Он отметил, что всегда чувствовал связь с нашей страной, и после того, как он получил паспорт РФ, многие люди начали воспринимать его по-другому.
Звезда подчеркнул, что для него российское гражданство стало символом искренней веры в нашу страну. В ходе пресс-конференции артист пожелал всем россиянам добра, процветания и крепкого здоровья.
В мае 2024 года американский актер получил от президента РФ Владимира Путина орден Дружбы «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».
Ранее 5-tv.ru писал, что сын Стивена Сигала тайно женился в Москве.
