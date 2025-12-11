«Темная история»: Зарубина указала на странности в деле Долиной

Певица Зарубина назвала дело Ларисы Долиной странным и противоречивым

Российская певица Ольга Зарубина отметила, что в деле о квартире народной артистки РФ Ларисы Долиной есть много странных и нелогичных моментов, а также некоторая недосказанность. Об этом звезда рассказала в беседе с URA.RU.

«Темная история какая-то. В ней есть недосказанность. Я лично вижу в этой истории очень много нелогичных, странных моментов. Долина продала квартиру, забрала деньги и отдала их мошенникам, которые раскрутили ее и заставили продать жилье этой женщине, которая к ним никакого отношения не имеет. Почему именно этой женщине?» — задалась она вопросом.

В частности, Зарубина подвергла сомнению высказывание Долиной в суде о том, что покупательница ее квартиры, Полина Лурье, «не проявила должной осмотрительности». Артистка отметила, что Долина сама продала жилье, забрала деньги и отдала их мошенникам, которые «раскрутили» ее, а Лурье не имела никакого отношения к афере и не могла ничего заподозрить. К тому же сделку наверняка сопровождали компетентные лица — юристы и риелторы.

Зарубина уверена, что Лариса Долина обязана вернуть деньги за покупку квартиры покупательнице. Она подчеркнула, что «Вселенная не прощает обман такого масштаба». Также артистка выразила уверенность, что темная история с квартирой Долиной будет обрастать все большими и большими небылицами, ведь на таких скандальных историях люди делают себе имена.

