Захарова пригрозила Польше последствиями за задержание археолога Бутягина

Захарова: задержание россиянина в Польше не останется без последствий

В Польше задержан российский ученый и сотрудник Государственного Эрмитажа Александр Бутягин. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ.

«Гражданина России, сотрудника Государственного Эрмитажа А. М. Бутягина, который был приглашен на чтение курса лекций, задержали по прибытии в Варшаву», — заявила Захарова.

Польский суд принял решение о 40-дневном аресте на основании международного ордера, выданного Украиной. Российского археолога обвиняют в «уничтожении культурного наследия» во время проведения археологических раскопок в Крыму, который является частью России.

В МИД РФ назвали эти обвинения абсурдными и политизированными, предупредив, что подобные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий.

«Представители Посольства России в Варшаве посетили А. М. Бутягина и находятся в контакте с его адвокатом», — добавила Захарова.

Александр Бутягин — известный историк, заведующий сектором Античной археологии Северного Причерноморья в Эрмитаже и преподаватель СПбГУ.

Он был задержан 4 декабря сотрудниками польской службы безопасности после прибытия в страну для чтения лекций.

