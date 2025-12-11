«Молодые парни, пишите»: Наталья Рудова озвучила свои требования к мужчинам

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Актриса не скрывает, что хотела бы завести детей.

Личная жизнь Натальи Рудовой: с кем встречается

Фото: www.globallookpress.com/Vadim Tarakanov

Наталья Рудова призналась, что ей нужен самодостаточный мужчина

Избранник актрисы Натальи Рудовой должен зарабатывать хотя бы столько же, сколько зарабатывает она. Об этом артистка рассказала на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика» в беседе с Super.ru.

По словам звезды, она считает себя самодостаточной и не готова рассматривать партнеров, которые окажутся финансово зависимыми. Актриса подчеркнула, что ее сердце свободно, однако требованиям к мужчинам она изменять не собирается.

«Мое сердце абсолютно свободно. Молодые и красивые парни, пишите. Альфонсов я не рассматриваю, я самодостаточная личность, я себя люблю. Поэтому парень как минимум должен зарабатывать как я, как максимум — конечно, хотелось бы больше, чтобы он чувствовал себя уверенно», — сказала Рудова.

Хотя Рудова регулярно привлекает к себе внимание публики, ее личная жизнь почти полностью скрыта от посторонних. Актриса не замужем и детей у нее нет. В разные годы ей приписывали романы с коллегами и известными предпринимателями, но сама она либо отрицала слухи, либо отказывалась их комментировать.

В 2020 году актриса даже шутила о беременности, после чего пояснила, что воспринимает обсуждение своей частной жизни легко и не склонна делиться настоящими интимными подробностями.

Несмотря на высокие требования к партнеру, Рудова не скрывает, что хотела бы завести детей, но только как результат любви. Она подчеркивает, что категорически не приемлет давления общества в этом вопросе.

