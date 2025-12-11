«Переночевать, сделать массаж»: Шаляпин выдал голую правду об отношениях с Дубцовой

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 55 0

Им удалось покончить с длительным конфликтом.

Прохор Шаляпин рассказал про отношения с Ириной Дубцовой

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Шаляпин рассказал о примирении с Дубцовой

После долгих лет публичной вражды и взаимных упреков певец Прохор Шаляпин и певица Ирина Дубцова неожиданно помирились. Шаляпин в интервью YouTube-каналу «Алена, Блин!» раскрыл детали сложных отношений с коллегой Ириной Дубцовой, рассказал о годах жизни в ее тени и объяснил, как им удалось покончить с многолетней враждой.

Шаляпин рассказал, как зарождалась их дружба в юности, почему она дала трещину и что в итоге заставило их забыть старые обиды.

Артист ответил на вопрос о недавнем публичном примирении,

«Меня, конечно, трагедия, что мы долгое время не общались с Ирой, потому что мы росли вместе, и я реально к ней всегда очень тепло относился», — признался Шаляпин.

По его словам, причиной долгого охлаждения могло стать недопонимание. Инициатором перемирия стал сам Прохор.

«Я говорю: „Ир, чего нам с тобой делить?“ Она говорит: „Да вообще нечего“. И как-то я ее обнял абсолютно искренне».

Особенно откровенно Шаляпин рассказал об их молодости, признав, что тогда Дубцова была безусловным лидером в их дуэте.

«Она была как, скажем, сильным звеном, а я — при ней».

Он вспомнил, как в начале их московской жизни, когда Ира жила на Выхино, а он на Планерной, ездил к ней через весь город.

«Вот я к ней ездил через всю Москву, чтобы там иногда остаться, переночевать у нее. Я помню, как делал Ире массажи ног».

Эти ночевки объяснялись простым бытом начинающих артистов.

«Не было никаких квартир. Тогда я снимал комнату у бабушки».

Вспоминая те времена, Прохор с теплотой рассказал и о простых радостях:

«Мы ездили в бассейн на Волгоградском проспекте… Ира вместо этих (занятий. — Прим ред.) ходила со мной в этот бассейн».

Говоря о нынешней жизни Дубцовой, Шаляпин высказал ей свою поддержку и прокомментировал слухи о ее новом романе.

«Пусть у тебя будет очень много секса… Ира заслужила себе молодого парня, мужа».

На предположения, что отношения могут быть пиаром, он ответил с иронией:

«А почему это должно быть пиаром, если люди в одной кровати спят на Мальдивах? Что там можно делать еще?»

Завершая тему, Прохор Шаляпин пожелал своей давней подруге счастья, подчеркнув ее заслуги.

«Друзья, давайте просто поддержим артистку, которая тоже в этой жизни хлебнула. Она все сама прошла с самого начала».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Прохор Шаляпин не завел семью из-за финансовых проблем.

