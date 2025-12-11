«Я был заложником»: Шаляпин вспомнил, как Киркоров преграждал ему путь к славе

Евгения Алешина
Артист считает, что примирение между ними невозможно.

Прохор Шаляпин высказался про Филиппа Киркорова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Шаляпин вспомнил, как Киркоров преграждал ему путь к славе

Певец Прохор Шаляпин не желает когда-либо больше общаться с королем российской эстрады Филиппом Киркоровым. Об этом он заявил в интервью журналисту Алене Жигаловой на YouTube.

«Я не хочу вообще общаться с Филиппом Киркоровым никогда в моей жизни!» — воскликнул он на интервью после того, как ему было предложено записать голосовое сообщение артисту и помириться.

Жигалова обратила внимание на то, как на одном из мероприятий Прохор в качестве ведущего вполне мило и дружелюбно общался с Филиппом, на что Шаляпин ответил: это была его работа, он не мог повести себя иначе.

«Я был заложником этой ситуации, потому что я — профессионал своего дела», — сказал он.

Шаляпин добавил, что не может считать авторитетом того, кто всячески преграждал ему путь на сцену. В ходе их откровенной беседы Жигалова предложила в преддверии нового года все же попробовать отпустить обиды прошлого и попытаться наладить общение, на что Шаляпин ответил категоричным отказом.

«Я не гордый, я просто хочу без этих людей обойтись в своей жизни», — заключил Прохор.

В недавнем интрервью Шаляпин раскрыл причину давней вражды с Киркоровым. После участия в шоу «Фабрика звезд» у него завязалась крепкая дружба с артистом, благодаря чему Прохор имел возможность попадать на крупные мероприятия и концерты.

Но все изменилось после того, как Шаляпин стал свидетелем разговора Киркорова с представительницей одного из федеральных телеканалов Ларисой Синельщиковой. В той беседе, по словам Прохора, король российской эстрады просил начать взимать процент с подопечного продюсера Яны Рудковской. Речь шла о Диме Билане, который тогда только победил на «Евровидении».

После этого в разговоре с Рудковской Киркоров якобы назвал это предложение идеей руководства канала и даже изображал возмущение по поводу этого. Прохор же решил рассказать продюсеру все, как есть, что спровоцировало скандал между Рудковской и Киркоровым. Вскоре коллеги решили свои разногласия между собой, а вот Шаляпин стал для обоих крайним в этой истории. Прохор намекнул, что эта ситуация напрямую повиляла на его долгое отсутствие на сцене.

