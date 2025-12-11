«Удобно»: Прохор Шаляпин купил квартиру матери рядом со своей

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

У самого певца уже есть две жилплощади.

Кто родители Прохора Шаляпина

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прохор Шаляпин купил квартиру матери рядом со своей

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что приобрел для своей мамы новую квартиру прямо в доме напротив своего жилья. По словам блогера, он давно хотел, чтобы родительница жила рядом с ним, и теперь наконец смог осуществить этот план. Об этом он сообщил в интервью на шоу журналиста Алены Жигаловой.

Он уточнил, что ранее мать жила в Мытищах, но теперь он перевез ее в Даниловский район, где находится его собственное жилье.

«Где я живу, у меня метро рядом, все удобно. Я там большую часть жизни прожил. И я маме купил в доме напротив квартиру. То есть она будет жить у меня, со мной… 80 квадратных метров, хорошая трехкомнатная сталинская квартира», — сообщил Шаляпин.

По словам певца, у него самого две квартиры, в одной из которых он делает капитальный ремонт: полностью меняет полы, стены, проводку и трубы. Шаляпин отметил, что обновления обходятся дорого, но старается делать все качественно, нанимая хороших специалистов.

Шаляпин также признался, что вторую квартиру на своем же этаже покупал дороже рыночной цены — исключительно из-за удобного расположения. По его словам, на эти деньги можно было бы приобрести больше квадратных метров в другом месте, но ему важно было иметь доступ к помещению прямо рядом с собственным жильем, поэтому он сознательно пошел на переплату.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.90
1.09 91.38
1.95
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:42
Умер снявшийся в «Параде дураков» актер Юн Иль Бон
16:35
Альфонс с сайта знакомств оставил жительницу Казани без 300 тысяч рублей
16:31
Молодые партийцы представили предвыборную стратегию на слете ЛДПР
16:25
Из-под завалов после взрыва в Волгоградской области спасли человека
16:25
Не деньги и не статус: россиянки назвали самое ценное качество в мужчинах
16:19
«Удобно»: Прохор Шаляпин купил квартиру матери рядом со своей

Сейчас читают

Иск на 35 млн рублей: новый поворот в деле о покушении на Маргариту Симоньян
Прошла любовь: Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц развелись
«Никому не было известно»: праправнучка Джека-потрошителя раскрыла тайну семьи
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026