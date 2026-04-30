«На машину упало дерево»: Шаляпин стал жертвой непогоды в Москве

Мурад Устаров
Артисту помогли дворники, с которыми у него сложились дружеские отношения.

Обрушившаяся недавно на Москву стихия не пощадила Прохора Шаляпина — на его новый автомобиль упало дерево. О неприятном инциденте певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере песни Анастасии Волочковой «Кто эти люди».

«У меня машина стоит во дворе, неподземный паркинг. И, собственно, дерево упало», — сообщил артист.

При этом он отметил, что проблему удалось решить благодаря дружбе с местными дворниками. Прохор подчеркнул, что они всегда помогают ему во всем. Сам шоумен не пострадал, поскольку в этот момент находился дома.

Инцидент никак не испортил настроение исполнителю. Он заявил, что автомобиль застрахован.

«У меня полная страховка. Ну, упала ветка, ничего страшного. Главное, что я сейчас у Анастасии Волочковой. Мы на мероприятии», — добавил артист.

Свой автомобиль — китайский кроссовер Lixiang — Шаляпин приобрел за девять миллионов рублей в октябре прошлого года. Артист в шутку назвал машину в честь телеведущей Ляйсан Утяшевой. Салон автомобиля полностью покрыт кожей, оборудован функцией массажа, включает душ, холодильник и микроволновку.

Ранее Прохор заявил, что доволен своей популярностью и не нуждается в чьей-либо поддержке. Так он высказался по поводу слов Филиппа Киркорова, который обвинил его в желании пиариться за счет других.

