«Затолкали в машину»: мать два месяца ищет похищенного сына в Тюмени

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Женщина обратилась к пользователям соцсетей, пытаясь обратить внимание на произошедшее.

Мать два месяца ищет похищенного сына в Тюмени

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мать два месяца ищет похищенного сына в Тюмени

Жительница Тюмени Ольга Демина уже почти два месяца не может найти своего 25-летнего сына Даниила. Об исчезновении молодого человека она сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

«Мой сын, Демин Даниил Николаевич, пропал 20 октября. В 16:20 его насильно посадили в машину, затолкали в белый Hyundai Solaris, и с тех пор я ничего не знаю», — рассказала женщина.

По словам Деминой, она обратилась в полицию сразу после случившегося. Однако, по ее утверждению, уголовное дело пока не возбуждено, а поиски, по ощущениям матери, не дают результата.

Женщина также отметила, что камеры наблюдения зафиксировали момент, после которого ее сына больше никто не видел. Чтобы привлечь внимание к расследованию, она подала заявление о возможном убийстве.

Ранее жительница Екатеринбурга Светлана и ее семилетняя дочь пропали после экскурсии на Пхукете. Об исчезновении сообщилa сестра женщины, ее слова передает URA.ru.

По словам родственницы, Светлана вместе с ребенком отправилась в Таиланд 26 ноября, чтобы отметить день рождения девочки. Они поселились в отеле Karon Village Hotel. До 1 декабря мать и дочь ежедневно выходили на связь, однако после оплаченной экскурсии по островам общение внезапно прекратилось: телефоны не отвечают, сообщения остаются непрочитанными, а страницы в соцсетях с того момента не обновлялись.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

