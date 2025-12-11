«Затолкали в машину»: мать два месяца ищет похищенного сына в Тюмени

Мать два месяца ищет похищенного сына в Тюмени

Жительница Тюмени Ольга Демина уже почти два месяца не может найти своего 25-летнего сына Даниила. Об исчезновении молодого человека она сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

«Мой сын, Демин Даниил Николаевич, пропал 20 октября. В 16:20 его насильно посадили в машину, затолкали в белый Hyundai Solaris, и с тех пор я ничего не знаю», — рассказала женщина.

По словам Деминой, она обратилась в полицию сразу после случившегося. Однако, по ее утверждению, уголовное дело пока не возбуждено, а поиски, по ощущениям матери, не дают результата.

Женщина также отметила, что камеры наблюдения зафиксировали момент, после которого ее сына больше никто не видел. Чтобы привлечь внимание к расследованию, она подала заявление о возможном убийстве.

