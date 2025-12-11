Звезду сериала «Удивительная миссис Мейзел» насмерть сбил таксист на переходе
Она также работала таможенным агентом в международном аэропорту имени Джона Кеннеди.
Фото: Instagram*/wenne_alton_davis
Актриса из сериала «Удивительная миссис Мейзел» Венди Дэвис погибла в 60 лет при переходе улицы в центре Нью-Йорка. Ее сбило такси. Об этом сообщает New York Post.
Венди Дэвис, выступавшая под сценическим именем Венн Элтон Дэвис, служила таможенным агентом в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Она работала на полной ставке. В свободное время Дэвис снималась в небольших ролях, включая эпизодическую роль полицейского в отмеченном премиями сериале «Удивительная миссис Мейзел».
Соседи рассказали, что женщина была невероятно доброжелательной. Дэвис активно занималась спортом и всегда сохраняла жизнерадостность.
Смертельная авария в центре города
Инцидент произошел около девяти часов вечера. По данным полиции, 61-летний таксист на «Кадиллаке», выполняя поворот налево, сбил актрису на пешеходном переходе.
Полиция сообщила, что водитель такси остался на месте происшествия и сотрудничает со следствием. По состоянию на среду обвинений ему не предъявлено.
Ее сосед рассказал, что погибшая часто работала ночами, стараясь накопить на пенсию. Он отметил, что женщина жила одна и очень любила свою кошку по кличке Рокси.
Актерская карьера
На IMDB у Дэвис значатся девять работ, среди которых роли в фильме «Стыд» 2011 года и короткометражке «Женская комната». Многие знакомые признались, что не знали о ее актерской деятельности.
Хоккейный клуб таможенной службы аэропорта имени Джона Кеннеди выразил соболезнования в соцсетях, отметив, что утрата «глубоко потрясла всю семью таможенной службы».
* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
