Суд оставил в силе иск «Перекрестка» к компании Ивлеевой за срыв поставок чипсов

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 31 0

Адвокат пытался оспорить обвинение из-за «неверно составленной досудебной претензии».

Что ждет компанию Ивлеевой за срыв поставок чипсов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Суд отказался оставлять без рассмотрения иск к компании, учрежденной российским блогером Анастасией Ивлеевой, направленный в связи со срывом поставок чипсов. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Арбитражного суда Москвы.

Адвокат ходатайствовал об оставлении без рассмотрения иска, направленного АО «Торговый Дом «Перекресток» к ООО «Коленки Пчелы» на сумму 5,8 миллионов рублей. Юрист апеллировал к тому, что досудебные претензии к предприятию были направлены с ошибками, а документы были адресованы уже уволенным сотрудникам.

«Коленки Пчелы» — компания, одной из учредителей которой являлась Ивлеева. Предприятие выпускало марку чипсов Easy Peasy.

Сторона обвинения, сеть «Перекресток», указала на то, что компания нарушила сроки поставки, что по договору предусматривает штрафную неустойку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Ивлеева показала тихие семейные будни.

Суд оставил в силе иск «Перекрестка» к компании Ивлеевой за срыв поставок чипсов
