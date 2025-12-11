«Бабушка с внучкой сгорели там»: взрыв произошел в жилом доме под Волгоградом

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 74 0

По предварительной информации, громкий хлопок прозвучал примерно в 14:45.

Что известно о взрыве в жилом доме под Волгоградом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Под Волгоградом в многоквартирном доме прогремел взрыв

Взрыв произошел в жилом доме под Волгоградом. Многоквартирный дом обрушился, четверо, включая ребенка, пострадали, сообщили власти. На месте разворачивают ПВР.

Очевидцы предположили, что причиной чрезвычайного происшествия могла стать неисправность газового оборудования. До этого, в конце лета 2025 года, на этот дом была совершена атака беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) — об том пишет портал Волгоград-онлайн.

Также один из местных жителей отметил, что громкий хлопок прозвучал примерно в 14:45.

Известно, что одна из квартир на пятом этаже разрушена до основания. При этом в соседних домах взрывная волна выбила окна. По предварительной информации, пожилая женщина и ребенок погибли в происшествии.

«Мы сидели дома, и тут как грохнуло… думали, может упало чего. А потом нам соседи сказали: газ. Квартиру на пятом этаже полностью разнесло, во всем доме окна повылетали. Там кого-то из завалов достают. Говорят соседи, что бабушка с внучкой там жили, сгорели», — отметили очевидцы событий.

Экстренные службы работают на месте в настоящее время. Информацию об инциденте уже подтвердили в диспетчерской службе.

