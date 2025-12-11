Несчастный случай на предприятии: гендиректор «АНКОС» и его 8-летняя дочь погибли в Перми

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 178 0

По данным СК, с гидродинамического стенда сошла испытательная машина.

Кто погиб в результате аварии в ПНИПУ

Фото: Максим Кимерлинг/ТАСС

Гендиректор «АНКОС» и его 8-летняя дочь погибли в результате аварии в ПНИПУ

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) взрыв оборудования в лаборатории привел к гибели мужчины и 8-летней девочки, еще трое пострадали. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По данным СУ СК России по Пермскому Краю, в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина, что привело к взрыву в лаборатории корпуса аэрокосмического факультета.

Погибли генеральный директор предприятия «АНКОС» и его 8-летняя дочь.

По информации и. о. министра тербезопасности региона Альберта Марданова, также пострадали трое человек. Однако в СК уточнили, что пострадавших двое.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

«В лаборатории произошла разгерметизация гидродинамического стенда. В результате погибли мужчина и восьмилетняя девочка», — сообщили следователи.

На месте работают экстренные службы, проводятся обыски и назначены экспертизы. Расследование находится на личном контроле руководителя краевого СК.

