В Словении рассказали о сроках проведения референдума о членстве в НАТО

Давид Андриясов Журналист

Ранее спикер парламента страны заявлял о планах посетить Москву и инициировать референдум о выходе Любляны из альянса.

Какая страна Европы планирует выйти из НАТО

Политик Раденкович: пока в Словении не планируют референдум о выходе из НАТО

Отношение словенцев к членству страны в НАТО могло измениться с момента референдума 2003 года. Такое мнение «Известиям» высказали в пресс-службе парламентской партии «Правда».

«На данный момент никаких переговоров или планирования визита в Россию не ведется. Также не планируется проведение референдума по НАТО в ближайшее время, но мы считаем, что мнение людей может отличаться от того, что было в 2003 году», — сказала представитель партии Нина Раденкович.

По итогам мартовских выборов спикером парламента Словения стал лидер партии «Правда» Зоран Стеванович. Ранее он заявлял о планах посетить Москву и инициировать референдум о выходе страны из альянса.

Позднее президент Словении Наташа Пирц-Мусар заявила на Анталийском дипломатическом форуме назвала решение прекратить все контакты с Россией из-за конфликта на Украине большой ошибкой Евросоюза. Она подчеркнула, что Евросоюз лишился возможности влиять на дипломатический процесс из-за отсутствия диалога с Россией.

В Словении рассказали о сроках проведения референдума о членстве в НАТО
